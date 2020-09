Sappiamo che l’Amazon Prime Day si terrà molto probabilmente tra il 13 ed il 14 ottobre, periodo per cui non manca poi molto. Cosa ne direste di prepararvi a dovere, magari iniziando già a mettervi da parte un buono di sconto di 5 euro da poter spendere per l’occasione? L’iniziativa promozionale è valida fino al 10 ottobre: per aderirvi non dovrete fare altro che ricaricare il vostro account, personale oppure aziendale, della cifra di 80 euro, così da vedervi accreditare gratuitamente un buono dal valore di 5 euro, di cui beneficiare limitatamente ad un solo ordine e ad un solo account (troverete a questo indirizzo tutti i dettagli dell’iniziativa). Si precisa che la cifra verrà automaticamente detratta dal saldo del primo ordine successivo, e potrà essere visualizzato all’interno del riepilogo.

Ricordate che per poter usufruire della promozione, ancor prima di ricaricare il vostro account della cifra di almeno 80 euro dovrete selezionare il tasto ‘Clicca qui per applicare la promozione‘. Tenete presente che il buono sconto di 5 euro potrà essere utilizzato fino al 30 dicembre 2020 (avrete, quindi, la libertà di fruirne anche nel corso dell’Amazon Prime Day 2020 del 13 e 14 ottobre, restando chiaramente in attesa che la data venga confermata dall’e-commerce in via ufficiale) sul sito della divisione italiana di Amazon (chiaramente sono esclusi i digital content, i libri, gli eReader Kindle, i tablet Fire, i prodotti Warehouse Deals Amazon e quelli venduti da terze parti).

La promozione è da ritenersi valida solo in caso di account attivi da almeno 1 anno, ed a patto di non aver effettuato ricariche nel corso degli ultimi 36 mesi (questo è l’unico vincolo presente, ma potrete pur sempre provarci, specie in vista dell’Amazon Prime Day 2020 ormai imminente). Se avete qualche domanda da volerci fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.