Dopo il revival del 2017, arriverà anche Prison Break 6. Stavolta non si tratta di speculazioni sorrette più dagli auspici dei fan che da informazioni fondate, ma di un’affermazione che proviene da uno dei protagonisti del celebre dramma carcerario della Fox.

Dominic Purcell, interprete di Lincoln Burrows, ha detto tra le righe di un post ironico che il fenomeno televisivo della prima decade del Duemila tornerà in onda, con la tanto auspicata Prison Break 6.

La serie ha avuto 5 stagioni ed è stata oggetto di un revival nel 2017, ma a quanto pare avrà anche un sequel. L’attore australiano l’ha affermato in un post di Instagram, in cui fa una sorta di fact checking sulle voci che riguardano la sua vita e la sua carriera, oggetto evidentemente di domande insistenti da parte del pubblico e dei giornalisti.

“Sono vecchio? Sì. Ho 50 anni. Sono calvo? No, ho la testa ricoperta di capelli, ma mi chiedono di radermi. Ci sarà la sesta stagione di Prison Break? Sì. Mi piacciono gli esseri umani? No. Di solito no. Certo che no“, ha scritto Purcell nella didascalia di una sua foto apparsa su Instagram.

Sebbene non abbia fornito altre informazioni su Prison Break 6, il contesto del post, che è mirato a confermare o smentire rumors sul suo conto, induce a pensare che questa affermazione sia veritiera e fondata.

D’altronde l’operazione revival del 2017 non ha fatto altro che rinvigorire le richieste dei fan di realizzare finalmente Prison Break 6, nonostante siano passati molti anni dalla sua conclusione. La serie aveva debuttato nel 2005 proseguendo per quattro stagioni: creata da Paul Scheuring, è incentrata sulla storia dei fratelli Michael Scofield (Wentworth Miller) e Lincoln Burrows, con quest’ultimo arrestato per un omicidio che non ha commesso e deciso ad evadere dal bracco della morte. Con un geniale piano di fuga di cui si è tatuato i dettagli sul corpo, ideato insieme al fratello, cerca di scappare al suo destino mettendo in atto intrighi e macchinazioni che occupano la trama delle stagioni successive.

Terminata nel 2009, Prison Break ha avuto una quinta stagione pubblicata dalla Fox nel 2017, ma nonostante l’annuncio della Fox che a gennaio 2018 dichiarava di voler mettere in cantiere Prison Break 6, il progetto si è arenato nei due anni successivi. Ora, invece, Purcell riaccende le speranze di un suo ritorno in tv.