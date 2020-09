Bruno Barbieri e 4 Hotel si spostano in Costiera Amalfitano per la nuova puntata dello show di Sky Uno che tanto successo sta ottenendo nonostante non sia una novità, diciamo così. L’appuntamento è fissato per oggi, martedì 22 settembre, su Sky Uno e Now Tv a partire dalle 21.15 con la presentazione dei 4 albergatori che questa sera si daranno battaglia tra il Goldo di Salerno e quello di Napoli per regalare al pubblico le bellezze di una delle costiere italiane più famose e visitate al mondo, quale sarà il miglior hotel della Penisola Sorrentina?

A questa domanda dovranno risponde Bruno Barbieri e 4 Hotel mettendo a dura prova i 4 albergatori in gara e cercando di trovare pregi e difetti delle loro location, dei loro servizi ma anche dei costi che riservano ai propri clienti. Le regole della gara rimangono le stesse con gli albergatori pronti per il loco check-in e con la sperimentazione di stile, pulizia, servizi e accoglienza dei loro “rivali” per poi assegnare un voto da 0 a 10 e dare vita ad una prima classifica che troverà conferma solo con i voti di Bruno Barbieri. Il vincitore si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda. Ma quali sono gli alberghi in gara in questa nuova puntata?

Allo scontro finiranno:

DieciSedici di Carmen di Amalfi, affittacamere di lusso nel pieno centro storico di Amalfi, con 6 appartamenti e suites in tipico stile costiero, in un palazzo storico del 1100 vicino alla piazza del Duomo;

Villa Alba D’Oro di Alessio sempre ad Amalfi, a Villa Alba D’Oro. La villa ha 6 suites ma è destinata interamente per soggiorni di lusso e ad alto tasso di privacy godendo di piscina a sfioro e vista mozzafiato oltre ai servizi di lusso che i proprietari riservano ai propri clienti;

Art Hotel Marmorata di Anna e Manuela a Ravello. Un albergo storico nato nel 1983 in una struttura che risale al ‘400 e noto per la sua posizione a strapiombo con discesa privata che porta al mare. Dispone di 38 stanze in stile marinaro a 4 stelle;

Relais Palazzo del Barone di Barbara a Sorrento, un relais sito tra le campagne della penisola sorrentina, una villa trasformata in hotel solo nel 2018 dopo tanti sacrifici. Sono presenti un orto, un uliveto e un limoneto per gli ospiti che soggiornano in una delle sei stanze presenti nella struttura.