Ho avuto modo di constatare anche in prima persona i problemi ho. Mobile che vengono segnalati oggi 21 settembre da coloro che in questi anni hanno deciso di dare fiducia a questo marchio. L’operatore virtuale di Vodafone, dopo alcuni rincari che abbiamo portato alla vostra attenzione nel 2019, finisce nuovamente sotto la lente di ingrandimento. Questa volta, però, occorre concentrarsi su anomalie di natura tecnica, a dire il vero abbastanza rari nel suo breve ciclo di vista.

Il focus sui problemi ho. Mobile del 21 settembre con sito e ricarica

In particolare, secondo le informazioni che ho avuto modo di raccogliere nel corso degli ultimi minuti, i problemi ho. Mobile venuti a galla il 21 settembre si manifestano con l’impossibilità di portare a termine una ricarica, anche per coloro che provano a farlo tramite soggetti terzi da terminale. Allo stesso tempo, risulta non accessibile il sito dello stesso operatore virtuale. Insomma, almeno sulla carta una nuova anomalia abbastanza seria che non va sottovalutata dai tecnici.

Il monitoraggio sui problemi ho. Mobile, come sempre avviene in questi casi, può avvenire tramite Down Detector, mentre negli ultimi minuti l’inaccessibilità del sito ufficiale si è convertita in un messaggio più chiaro per gli utenti. Lo staff, infatti, fa sapere che c’è un aggiornamento in corso, che evidentemente rende impossibile l’utilizzo degli strumenti comunemente resi disponibili per tutti. L’annuncio aggiunge anche quanto segue: “Stiamo migliorando i nostri servizi. Riprova ad accedere più tardi“.

