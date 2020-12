Potenziale swap SIM in Italia da fine 2020. Ci sono segnalazioni estremamente importanti e delicate, per quanto riguarda presunti problemi ho. Mobile in termini di sicurezza. Tutto ruota attorno al termine “presunti”, perché fino a comunicazione ufficiale da parte dell’operatore virtuale di Vodafone non posso darvi annunci definitivi e certi al 100%. Fatto sta che, al di là di alcune anomalie che potreste riscontrare con questo brand ad inizio 2021, come vi ho anticipato alcuni giorni fa con un altro articolo, il database aziendale coi dati degli utenti potrebbe essere stato bucato di recente.

Cosa sappiamo sui problemi ho. Mobile su sicurezza e swap SIM

Secondo le denunce arrivate in queste ore da Bank Security su Twitter, pare che i problemi ho. Mobile che sto portando alla vostra attenzione oggi 29 dicembre abbiano un’origine molto chiara. In particolare, si parla del dump di dati sensibili riguardante 2.500.000 utenti messi in vendita per soggetti terzi. Tra i dati menzionati dalla società, abbiamo ad esempio numero di telefono, ma soprattutto codice ICCID che identifica la SIM, l’indirizzo, il codice fiscale, fino ad arrivare all’indirizzo email, nome e cognome del cliente.

Come accennato, ancora non abbiamo comunicazioni ufficiali dell’azienda su questo possibili e gravi problemi ho. Mobile in termini di sicurezza. Resta il fatto che ci sia il pericolo di swap SIM. Qualora dovesse verificarsi qualcosa del genere, il controllo della SIM degli utenti finirebbe nelle mani sbagliate, con il rischio di sottoscrivere abbonamenti indesiderati e di ricevere messaggi che richiedono autenticazione a due fattori. Dovremo essere bravi a non inserire codici all’interno della nostra banca o in altre app, senza aver fatto richiesta di un nuovo codice.

L’auspicio è che arrivi in fretta una replica ufficiale dell’operatore virtuale di Vodafone e che i problemi ho. Mobile siano chiariti nel più breve tempo possibile. Soprattutto considerando i pericoli connessi al fenomeno swap SIM oggi 29 dicembre.