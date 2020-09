Ermal Meta canta Guccini. Il brano che interpreterà per Note Di Viaggio Capitolo 2 è Acque ed è parte di Parnassius Guccinii del 1993. L’artista di Fier è il primo a rilasciare l’anteprima del backstage del prossimo volume che celebrerà il Maestrone, a qualche mese dal compimento degli 80 anni.

In queste ore, è stato pubblicato il making of del brano che è stato affidato ad Ermal Meta e che sarà inserito in Note Di Viaggio Capitolo 2. Nella versione originale, Acque si sviluppa in un minutaggio molto ampio che sfora i sei minuti.

Ermal Meta viene dalla partecipazione ai Seat Music Awards, in cui ha interpretato il brano Finirà Bene, che ha rilasciato durante il lockdown e che rappresenta un invito alla speranza, utile per superare il periodo buio che ha colpito tutto il mondo.

L’artista di Fier sarà in tour nel 2021, con il nuovo album che non uscirà prima del nuovo anno. Il ritorno in studio è avvenuto immediatamente dopo la fine della quarantena, specificando di essere in attesa di tornare ai live.

La sua ultima prova discografica è rappresentata da Non Abbiamo Armi, che ha rilasciato a seguito della partecipazione al Festival di Sanremo 2018 con Non Mi Avete Fatto Niente, con la quale ha vinto in duetto con Fabrizio Moro. L’album ha vissuto anche in una versione estesa, nella quale ha inserito alcuni inediti. Il tour di supporto all’ultimo album è stato lunghissimo e ha toccato anche il grande palco del Mediolanum Forum di Assago.