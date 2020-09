Michael Rosenbaum, Lex Luthor di Smallville, ha il cancro. Sono milioni i fan in ansia da quando, qualche ora fa, è venuta a galla la rivelazione dell’attore, l’unico che i fan hanno mai voluto e mai pensato nel ruolo del cattivo di Superman sul piccolo schermo, ma a quanto pare tutto andrà per il meglio, almeno a suo dire. Nel suo podcast Inside of You, Michael Rosenbaum ha rivelato di avere un cancro della pelle specificando che i medici non sono preoccupati per le sue condizioni e che presto subirà un intervento.

Proprio per via delle parole dei medici e per la sicurezza che tutto andrà bene, Michael Rosenbaum aveva deciso di non parlarne, almeno fino ad adesso quando, microfono alla mano, ha deciso di condividere parte della sua storia “per aiutare qualcuno”.

La sua malattia è stata diagnosticata in tempo e un’operazione è già programmata, come ha spiegato Michael Rosenbaum, Lex Luthor di Smallville, ai microfono del suo podcast Inside of You, in cui ha anche confessato che gli è stato diagnosticato un cancro alla pelle dopo aver sentito un grosso nodulo alle cosce e dopo aver parlato con il suo dermatologo: ” Mi sono svegliato questa mattina e ho pensato di doverne parlare. Forse è una buona idea perché posso aiutare qualcuno” .

Inutile dire che l’annuncio preoccupa e ha fatto in poche ore il giro del mondo perché l’attore è amato e conosciuto per il suo ruolo ma Michael Rosenbaum ha voluto chiarire: ” Non ne ho mai parlato prima, quindi menzionarlo durante il podcast è piuttosto folle, ma niente panico. È strano e spaventoso quando qualcuno dice la parola cancro. I medici mi hanno detto di non preoccuparmi, che questo cancro è molto comune e che comporta meno rischi, ecco perché non ne ho parlato prima. Ma se vedi il tuo corpo cambiare e non fai nulla al riguardo, non è una buona cosa”. Questo il suo invito finale ai fan e a chi lo segue con passione ormai da anni.