Allison Mack condannata a tre anni di carcere. Questa è la sentenza, che possiamo definire positiva, che l’amata Chloe di Smallville ha sentito pronunciare nelle scorse ore nel processo sul suo ruolo nello scandalo cult Nxivm di Keith Raniere, che è stato raccontato nella docuserie della HBO The Vow (che avrà presto un seguito).

L’ attrice di Smallville Allison Mack è stata condannata a tre anni di carcere ea una multa di 20.000 dollari per il suo ruolo nell’esecuzione di atti criminali in seguito ad una sua dichiarazione in cui si è scusata con le vittime che ha tirato dentro la setta: “Mi sono lanciata negli insegnamenti di Keith Raniere con tutto ciò che avevo. Credevo, con tutto il cuore, che il maestro mi stesse portando a una versione migliore e più illuminata di me. Ho dedicato a lui la mia lealtà, le mie risorse e, in definitiva, la mia vita. Questo è stato il più grande errore e rimpianto“.

I pubblici ministeri hanno accusato Mack di aver reclutato schiave sessuali per il co-fondatore e leader di Nxivm Raniere, 60 anni, alla guida di una comunità segreta fatta di tutte donne, alcune delle quali presumibilmente marchiate fisicamente e violentate. Nell’ottobre 2020, Raniere è stato condannato a 120 anni di carcere oltre al pagamento di una tassa di 1,75 milioni di dollari.

Prima della sua condanna, Allison Mack ha chiesto il divorzio dall’attrice di Battlestar Galactica Nicki Clyne, che ha sposato nel 2017 per volere di Raniere, almeno secondo i bene informati. L’attrice ha scritto una lettera che è stata depositata presso il tribunale la scorsa settimana in cui ha affermato che dedicarsi all’organizzazione di Raniere “è stato il più grande errore e il più grande rimpianto della mia vita” e si è scusata con le vittime: “Mi dispiace per quelli di voi che ho portato in NXIVM. Mi dispiace di avervi esposto agli schemi nefasti ed emotivamente violenti di un uomo contorto”.

L’attrice di Smallville ha rischiato grosso visto che si parlava addirittura di oltre quindici anni di carcere.