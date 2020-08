Ecco il Motorola Razr 5G in questo video render 3D

Prende progressivamente forma il Motorola Razr 5G, la cui presentazione è prevista il prossimo 9 settembre. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, il device si distinguerà dalla precedente generazione sia per il design, più morbido e con schermo di poco più grande (6.7 contro 6.2 pollici), che per l’hardware (miglioramenti al comparto fotografico con l’innesto di un sensore da 48MP, oltre che all’inclusione del processore Snapdragon 765, 8GB di RAM, 256GB di storage interno e supporto alle reti 5G di ultima generazione).

Motorola Razr 5G includerà due batterie, di cui la prima da 1180mAh e la seconda da 1453mAh, con supporto alla ricarica rapida a 18W, per un totale di 2633mAh (leggermente più grandi rispetto ai 2510mAh del modello di generazione precedente, anche se la situazione non dovrebbe cambiare chissà di quanto). La fotocamera frontale pure migliora, con l’inclusione di un sensore frontale da 20MP (contro i 5MP del primo Razr). Come vi dicevamo, il 5G è supportato grazie al modem Snapdragon X52 contenuto nel SoC. Il sistema operativo di riferimento è Android 10. Un dispositivo, quindi, più completo, che potrebbe far perdere la testa a tanti utenti (cartellino permettendo naturalmente).

Se volete dare un’occhiata a come potrebbe essere il Motorola Razr 5G probabilmente dovreste guardare in basso, dove vi abbiamo allegato una GIF con logo e render del dispositivo a 360°, pubblicato da Evan Blass. I miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti, ma quanto riuscirà a vendere il Motorola Razr 5G potrà determinarlo soprattutto il prezzo di vendita che gli sarà riservato (sappiamo quanto costano i device pieghevoli, e quindi dubitiamo la casa alata possa aver abbassato chissà di quanto la cifra richiesta per fare proprio il Motorola Razr 5G). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.