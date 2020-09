Sanremo 2021 si farà. Lo assicura il direttore di Rai 1, Coletta, che corregge e smentisce quanto dichiarato da Amadeus solo qualche giorno fa.

L’introito pubblicitario del Festival di Sanremo è troppo importante per la Rai, che non rinuncerà mai alla vetrina del Festival. Sanremo numero 71 dunque ci sarà e ci sarà nelle date indicate, ovvero dal 2 al 6 marzo.

“La dichiarazione di Amadeus ha creato grande panico, ma voglio assicurare che Sanremo ci sarà”, ha dichiarato il direttore di Rai1, Stefano Coletta, nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Porta A Porta.

“Amadeus ha dato una risposta a Dogliani sulla nostra scelta di fare il festival dal 2 al 6 marzo, proprio per dare la possibilità di vedere Sanremo in versione standard. Non c’è stagione di Rai1 senza Sanremo”, ha aggiunto a proposito delle dichiarazioni di Amadeus. Solo qualche giorno fa, il direttore artistico aveva detto di essere disposto a posticipare ancora il Festival qualora le condizioni non avessero permesso di accogliere il pubblico. Forse un fraintendimento o forse solo un’idea di Amadeus che non ha trovato accoglimento in Rai.

La decisione di Coletta è chiara e non si discute: il Festival di Sanremo 2021 si terrà dal 2 al 6 marzo. Tutto il resto si vedrà ma il Festival ci sarà.

L’intenzione della Rai è chiaramente quella di adattare la kermesse alle condizioni di quel momento. Il Festival dovrà tenere conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ed adattarsi secondo gli accadimenti di quel periodo. L’ottimismo ci porta a sperare in una risoluzione completa dell’emergenza ma bisognerà discutere di ogni dettaglio nei prossimi mesi.

“E’ chiaro che ci adatteremo alle condizioni e agli accadimenti di quel momento, ma Sanremo ci sarà”, ha concluso Coletta, che ha posto un freno definitivo ai dubbi sull’effettivo svolgimento del Festival di Sanremo. La kermesse si svolgerà come da calendario.