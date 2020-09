I Metallica riscrivono Nothing Else Matters per Disney. La novità arriva dalla voce di Lars Ulrich, storico batterista dei Four Horsemen nonché attivissimo portavoce della band. Si tratta, in sostanza, del riadattamento della traccia più famosa del Black Album per il film Jungle Cruise di Jaume Collet-Serra, ispirato direttamente all’omonima attrazione presente in tutti i parchi di divertimento di marchio Disney.

Ulrich lo ha rivelato ai microfoni di Collider raccontando di avere un rapporto amichevole con Sean Bailey, presidente della produzione Disney e grande cultore del rock e degli stessi Metallica. Per l’occasione i Metallica lavoreranno insieme al maestro e compositore James Newton Howard, otto volte canditato all’Oscar per la sua carriera e nome ricercatissimo in termini di grande cinema.

Howard, infatti, ha firmato le colonne sonore di film importantissimi per il cinema, da Il Cavaliere Oscuro a Space Jam, ma anche di pellicole passate alla storia come Pretty Woman e Linea Mortale. Ulrich riferisce che le partiture, per il momento, sono tra le mani del maestro e afferma di non poter rivelare l’altro.

Sarà di certo una versione orchestrale, e grazie ai due mega-eventi S&M e S&M2 – quest’ultimo uscito il 28 agosto – possiamo dire di aver già conosciuto la bellezza dei brani dei Four Horsemen riarrangiati per orchestra. Per le due occasioni, infatti, i Metallica hanno collaborato con il maestro Michael Tilson Thomas alla guida della San Francisco Orchestra.

Nel contesto del film Jungle Cruise i Four Horsemen hanno accolto la partecipazione dell’attore Dwayne “The Rock” Johnson il quale, secondo le parole di Ulrich, ha dato un forte contributo al progetto. The Rock, inoltre, è protagonista del film nel ruolo di Frank, capitano di un battello fluviale. Mentre i Metallica riscrivono Nothing Else Matters per Disney Ulrich non nasconde il suo entusiasmo: “Non vedo l’ora che il film esca al cinema”.