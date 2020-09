Tutto è pronto per l’arrivo del cast del Grande Fratello Vip 2020 nel prime time di Canale5. Dopo tanti promo, indizi e rompicapo, sembra davvero arrivato il momento di andare oltre e capire chi varcherà la porta rossa cercando di occupare il posto lasciato vacante da Adriana Volpe e compagni solo qualche mese fa.

Nelle scorse ore la prima grande conferma sul cast del Grande Fratello Vip 2020 è arrivata dai profili social della trasmissione e ha riguardato Elisabetta Gregoraci che, dopo tante smentite, alla fine sarà ufficialmente una delle concorrenti di questa nuova edizione (anche dopo il no di Flavio Briatore, almeno secondo i rumors). Ma chi sarà al suo fianco?

Nelle ultime ore sembra si sia fatta ormai chiarezza anche su questo punto visto che DiPiù Tv ha alzato il velo sulla nuova edizione e sul cast del Grande Fratello Vip 2020 trovando poi conferma in rete di alcuni dei nomi presenti in lista. Sicuramente fino a quando non arriverà conferma ufficiale sui social della trasmissione un piccolo dubbio rimarrà sempre ma i concorrenti ufficiali dovrebbero essere: Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Francesca Pepe, Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Matilde Brandi, Dayane Mello e Myriam Catania.

Per gli uomini invece Francesco Oppini, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Fausto Leali, Pierpaolo Pretelli, Enock Barwuah (fratello di Mario Balotelli), Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Fulvio Abbate.

I diretti interessati non commentano mentre sono molte le voci che parlano di un no, forse all’ultimo minuto, di Paolo Brosio. La nuova edizione del reality prenderà il via il 14 settembre su Canale5 e dovrebbe impegnare il prime time del lunedì e quello del venerdì per i prossimi mesi. Al fianco di Alfonso Signorini, confermato alla conduzione e anche come autore, ci saranno il confermato Pupo e la “new entry” Antonella Elia.