Comincia la Serie A 2020-2021. Al tempo del Covid-19 la Serie A continua a proporre uno dei suoi riti estivi più attesi: la compilazione del calendario. Dal 19 settembre al 23 maggio, le formazioni di serie A si contenderanno Scudetto, posti Champions ed Europa League, salvezza.

In tempi normali, lo svelamento del campionato di Serie A avrebbe innescato anche i programmi dei tifosi che avrebbero potuto programmare le trasferte al seguito della squadra del cuore, oppure liberare da ogni impegni i giorni riservati alle gare casalinghe.

Purtroppo non sappiamo ancora quando i tifosi potranno tornare sugli spalti della Serie A, anche se l’ottimo esperimento condotto dal Napoli a Castel di Sangro potrebbe diventare un utile protocollo per tutti gli impianti e tutti i club.

Possiamo provare a “fare le carte” al campionato provando ad immaginare la classifica finale. Più che un pronostico quello per la Serie A è un vaticinio con il mercato aperto ancora un mese che potrebbe sconvolgere le gerarchie. Alcune linee di tendenza però sembrano chiare in attesa del verdetto del terreno di gioco.

La candidata più autorevole allo Scudetto è l’Inter. Gli investimenti tecnici e la continuità della guida di Conte potrebbero diventare l’arma vincente nella sfida contro la Juve che rischia di perdere il primato della Serie A essendosi affidata all’inesperto Pirlo.

Un gradino più in basso Napoli e Milan, due squadre che – per ragioni diverse – stanno compiendo un lavoro di rinnovamento dell’organico. Nella prossima Serie A, saranno gli azzurri di Gattuso ed i rossoneri di Ibra e Tonali ad insidiare il primato di Inter e Juve ; lo Scudetto non è alla loro portata ma possono ritornare nell’Europa che conta di più.

Roma e Lazio corrono per l’Europa League che non dovrebbe sfuggire alle due formazioni della Capitale. Prevedo invece un anno durissimo per l’Atalanta che potrebbe aver finito la benzina dopo due anni strepitosi in Serie A ed in Champions League.