Il countdown è ormai giunto al termine. La stagione 2020/2021 del campionato di Serie A si concluderà il prossimo weekend del 22-23 maggio con la 38esima giornata. Un’ultima partita che per tre squadre, Napoli, Milan e Juventus, vale come una finale per la conquista di un posto in Champions League. Domenica sera alle ore 20.45 presso lo Stadio Diego Armando Maradona c’è grande attesa e fermento per Napoli-Verona. L’edizione giornaliera del quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’ ha proposto le probabili formazioni del match tra i partenopei ed i veronesi. Vediamo insieme le scelte dei due tecnici.

Qui Napoli – Gli azzurri guidati da mister Gennaro Gattuso sono reduci da una scia importante di vittorie, di cui l’ultima risale a domenica scorsa al Franchi contro l’ostica Fiorentina, battuta per due reti a zero. Contro l’Hellas Verona, ‘Ringhio’ chiuderà il campionato schierando ancora in porta Alex Meret ed una linea difensiva composta da Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani ed Hysaj. Il centrocampo sarà composto da Demme e Fabian Ruiz. In attacco un super Zielinski agirà alle spalle di Politano, Osimhen e capitan Lorenzo Insigne. Attualmente i partenopei occupano la quarta posizione in classifica, a quota 76 punti insieme al Milan, terzo.

Qui Verona – La compagine ospite, ormai salva e guidata da mister Ivan Juric, proviene da un pareggio ottenuto contro il Bologna per 2-2. In vista della sfida al Maradona, il tecnico croato schiererà tra i pali Pandur lasciando Silvestri in panchina. Difesa a tre con Ceccherini, Gunter e Di Marco, sugli esterni ci saranno Faraoni e Lazovic, mentre il centrocampo sarà composto dalla coppia Tameze-Ilic. In attacco il tandem Zaccagni-Salcedo agiranno alle spalle della punta Kalinic. Ad oggi i veronesi occupano la decima posizione, a quota 44 punti.

Le probabili formazioni di Napoli-Verona:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Gattuso

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Zaccagni, Salcedo; Kalinic. All.: Juric