Non passerà troppo tempo prima a che gli MMS vengano definitivamente mandati in pensione da Kena Mobile. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, il gestore virtuale controllato da TIM ha ufficializzato la decisione sul proprio portale, informando i clienti che a partire dal 9 novembre, salvo cambi di programmi dell’ultimo minuto, bisognerà dire addio al servizio dei messaggi multimediali, dismesso probabilmente perché poco utilizzato dopo la diffusione delle piattaforme di messaggistica istantanea, attraverso cui è possibile inviare e ricevute i più svariati contenuti multimediali (foto, video, posizione, documenti, note vocali, etc.) senza spendere nemmeno un centesimo.

Questa stessa scelta venne maturata da Tiscali all’incirca un anno fa, e per il medesimo motivo: il servizio di messaggistica multimediale è stato ritenuto troppo obsoleto per restare in auge, e per questo verrà probabilmente smantellato un po’ per volta (immaginiamo che si accoderanno alla posizione un po’ tutti gli altri operatori telefonici nazionali un giorno o l’altro). Chi lo riterrà opportuno potrà continuare ad utilizzare gli MMS con Kena Mobile fino al 9 novembre, al prezzo che dovreste conoscere: 1,20 euro per ciascun MMS inviato, a prescindere dalle dimensioni dell’allegato (una cifra decisamente fuori mercato se si considera che la stessa operazione può essere effettuato gratuitamente attraverso le già citate piattaforme di IM, come WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Viber e Skype, per citare solo quelle più popolari).

Sapevamo che questo giorno presto o tardi sarebbe arrivato: si trattava solo di capire effettivamente quale sarebbe stata la data ufficiale del tracollo definitivo degli MMS, che per Kena Mobile, lo ribadiamo ancora una volta, coinciderà con il prossimo 9 novembre (fino ad allora, chiaramente chi vorrà o si vedrà costretto per qualsiasi motivo a farne uso, potrà continuare ad utilizzare gli MMS alle medesime tariffe previste fino a questo momento).