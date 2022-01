Ci sono problemi Kena Mobile in questo mercoledì 19 gennaio. L’operatore virtuale di TIM registra delle anomalie in questa giornata appena cominciata che mettono in seria difficoltà coloro che hanno una SIM del vettore e hanno necessità di chiamare e anche solo navigare in rete. Cerchiamo di capire quale sia l’esatto status del servizio in questo momento.

La piattaforma Downdetector, al momento di questa pubblicazione, riporta più di un centinaio di segnalazioni di clienti alle prese con i problemi Kena Mobile. Si tratta di errori generalizzati che riguardano la connessione di rete dalle SIM del vettore, in prima battuta. Non mancano pure difficoltà relative alle chiamate. Non sembrerebbero esserci particolari zone geografiche coinvolte dal disservizio ma la situazione è in rapido divenire, dunque le cose potrebbero facilmente cambiare. Al momento, attraverso i suoi canali ufficiale, il vettore non ha lasciato trapelare le motivazioni legate al disservizio. Si spera dunque che il mancato riscontro sia spiegato con la messa in opera degli interventi per un ripristino della situazione davvero in poco tempo. Difficile è tuttavia dare per certa questa chiave di lettura delle anomalie che andranno monitorate nei prossimi minuti, semmai anche ore.

L’assistenza per i problemi Kena Mobile è raggiungibile al numero del costumer care 181. Gli operatori rispondono alle chiamate gratuite da numero fisso e naturalmente da SIM Kena tutti i giorni, dunque dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle ore 22. In alternativa a questo canale di supporto, potrebbe essere inviata una mail all’indirizzo assistenzaclienti@kenamobile.it o utilizzare tutti i canali social ufficiali del vettore, come soprattutto quelli Facebook e Twitter. Il tram social appunto sarà attivo per la risposta alle richieste degli utenti tutto il giorno.

Aggiornamento 08:55– I problemi Kena Mobile continuano a moltiplicarsi negli ultimi minuti. Downdetector sottolinea una nuova impennata di segnalazioni relative al disservizio, con oltre 200 alert.

