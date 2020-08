Il compleanno di Robert Plant è la festa di una leggenda: da promesso contabile a voce iconica dei Led Zeppelin

Il compleanno di Robert Plant fa parte di quelle celebrazioni che ci ricordano quanto grande sia l’Olimpo del rock. A lui dobbiamo le voci di Steven Tyler, Axl Rose, Bon Scott e Brian Johnson, che da lui hanno ereditato quel sincretismo canoro tra rock e blues grazie ai leganti dello screaming e dell’hollering, figli naturali del blues.

Nella ricetta di Robert Plant, infatti, c’è l’amore indiscusso per Elvis Presley – che dell’arte di foraggiare il rock’n’roll con il blues è ancora maestro – e la passione per il delta blues, tanto da considerarlo un rito iniziatico al mondo della musica con l’esperienza nella Delta Blues Band. Mentre il giovane Robert salmodiava su Muddy Waters, però, suo padre non approvava e gli faceva pressione per farlo diventare un contabile.

Robert scelse la sua strada. Nel 1965 incontrò John Bonham che un giorno sarebbe diventato il batterista dei Led Zeppelin. Nel 1968 incontrò Jimmy Page e tutto il resto è leggenda con l’arrivo del bassista John Paul Jones.

I Led Zeppelin reinventarono il rock a partire dal primo album, l’omonimo, pubblicato nel 1969 e già pieno di pezzi leggendari per essere un disco di debutto: Good Times Bad Times, You Shook Me e Dazed And Confused.

Oggi Robert Plant, a quanto pare, non vuole più saperne dei Led Zeppelin seppur gli ottimi rapporti con Jimmy Page non lascino spazio a rumors su eventuali attriti tra gli ex membri. Ha una carriera solista, ha sempre una parola speciale per l’amico John Bonham scomparso nel 1980, ha una voce certamente diversa da quella camaleontica che portava sul palco negli anni d’oro della sua carriera.

Sì, perché il compleanno di Robert Plant è quello di un frontman in grado di sedurre anche gli oggetti inanimati, con quelle pose sensuali, una fisicità esuberante e la capacità imbattuta di coniugare rock, erotismo, dolcezza e spiritualità.