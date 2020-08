Il trailer di I’m Thinking of Ending Things su Netflix promette un’avventura surreale fra le maglie del tempo

La nuova creatura di Charlie Kaufman, I’m Thinking of Ending Things, comincia a prendere forma. Il primo trailer dell’horror psicologico in arrivo su Netflix il 4 settembre è uno sguardo carico di promesse all’adattamento dell’omonimo romanzo di Iain Reid, ricreato e diretto dall’acclamato sceneggiatore premio Oscar di Eternal Sunshine of the Spotless Mind – Se Mi Lasci Ti Cancello il mal digerito titolo italiano.

I’m Thinking of Ending Things – Sto Pensando di Finirla Qui promette già di essere un appuntamento imperdibile dello streaming di fine estate. La storia è quella di una donna (Jessie Buckley) che, nonostante nutra grossi dubbi sulla loro relazione, parte in viaggio con il fidanzato Jake (Jesse Plemons) per raggiungere la fattoria di famiglia di lui. Mentre una bufera di neve la blocca in casa in compagnia della madre (Toni Collette) e del padre (David Thewlis) del ragazzo, la giovane comincia a mettere in discussione tutto ciò che credeva di sapere o di aver capito a proposito del fidanzato, di sé stessa, della sua sanità mentale e delle regole scritte e non scritte del mondo che la circonda.

I’m Thiking of Edning Things su Netflix esplora il rimorso, la nostalgia e la fragilità dello spirito umano, ma è lo stesso Charlie Kaufman a tracciarne un primo ritratto in una recente intervista all’Entertainment Weekly. Non sto cercando di fare qualcosa che “superi” un qualche enigma che possa aver creato in passato, ma non c’è dubbio che sto provando a proseguire lungo una strada già tracciata. […] Solitdine, impotenza, rimpianto… è di questo che si nutre questo film.

Il trailer di I’m Thinking of Ending Things riflette l’indizio lanciato da Kaufman all’EW a proposito della rilevanza della casa nella storia. La casa rappresenta l’interazione immaginata fra qualcuno che porti con te dai tuoi genitori – un panico ambivalente, a quel punto. Ti preoccupi di ciò che quella persona penserà dei tuoi genitori, e ti preoccupi sempre di ciò che i tuoi genitori penseranno di quella persona, spiega. E c’è da scommettere che queste ansie attanaglieranno lo spettatore per buona parte del film.

Questo il trailer di I’m Thinking of Ending Things – Sto Pensando di Finirla Qui, su Netflix dal 4 settembre: