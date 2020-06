Migliori smartwatch Umidigi: modelli, caratteristiche e prezzi

Gli indossabili sono ormai i prodotti più richiesti nel settore dei dispositivi elettronici portatili, infatti sono diventati degli assistenti indispensabili per lo sport, il monitoraggio delle funzioni corporee e il tempo libero. Tra i migliori smartwatch per qualità-prezzo del 2020 ci sono i wearable Umidigi, azienda cinese specializzata nei device smart di fascia medio/bassa, in grado di proporre orologi intelligenti moderni, pratici e versatili. Scopriamo le caratteristiche, le prestazioni e le funzionalità dei modelli di smartwatch Umidigi in commercio acquistabili su Amazon.

Smartwatch Umidigi: caratteristiche

Umidigi è un marchio che punta su prezzi competitivi, realizzando smartphone e indossabili smart con un costo decisamente interessante e conveniente. In particolare i bracciali smart Umidigi presentano uno schermo grande e un’ottima illuminazione, un’autonomia adeguata, buone prestazioni hardware e software. Leggeri e maneggevoli questi dispositivi sono dotati di tante funzioni per l’attività fisica, per monitorare ogni parametro durante qualsiasi tipo di allenamento.

Design

Uno dei punti di forza degli smart Umidigi è sicuramente il design, veramente curato in ogni dettaglio e in grado di competere con gli indossabili di fascia medio/alta. Lo stile del wearable è moderno e giovanile, con l’opzione più elegante e tradizionale rappresentata dall’Uwatch GT, con quadrante rotondo e look che ricorda un orologio classico con meccanismo. Di buona qualità anche i materiali, con la presenza di cinturini intercambiabili in gomma e quadranti con struttura in acciaio inox.

Caratteristiche tecniche

Tra le caratteristiche tecniche principali della linea Umidigi smartwatch bisogna indicare il peso ridotto di questi device, infatti tutti i modelli proposti dal marchio non superano i 100 grammi. Da segnare soprattutto il leggerissimo Umidigi UFit, il quale con un peso di appena 40 grammi è sicuramente uno dei fitness tracker meno pesanti sul mercato. Non sono male anche le prestazioni hardware, con una buona capacità di memoria RAM e ROM, dimensioni contenute e una dotazione di serie completa.

Display

I bracciali smart di Umidigi presentano un display ben illuminato e abbastanza grande, per consentire la lettura delle notifiche dello smartphone senza sforzare eccessivamente la vista. Lo schermo è un modello LCD a colori con funzione touchscreen, con una dimensione media intorno a 1,30 pollici che risulta un giusto compromesso per contenere il peso e offrire prestazioni adeguate. A seconda della versione sono presenti anche uno o due pulsanti, per gestire le funzionalità in modo manuale invece che tramite lo swipe sul monitor.

Batteria

Trattandosi di smartwatch economici bisogna ammettere che gli indossabili Umidigi vantano un’autonomia elevata, con una durata dichiarata dall’azienda fino a 10 giorni con una sola ricarica. Ovviamente il tempo complessivo dipende dalle funzionalità attivate e dal tipo di uso, tuttavia è innegabile che sotto questo punto di vista i dispositivi del brand cinese assicurino ottime performance. Tutti i prodotti sono equipaggiati con batterie agli ioni di litio di ultima generazione, ricaricabili in poco tempo con il cavetto USB incluso nella confezione.

Funzionamento

Gli Umidigi sono smartwatch piuttosto semplici da utilizzare, pensati per chi non vuole perdere tempo con impostazioni complesse e configurazioni lunghe e noiose. Per accenderlo basta premere il pulsante a lato, mentre per spengerlo bisogna soltanto dare uno swipe verso sinistra, selezionare l’opzione Impostazione e poi Spegnimento. Anche la sincronizzazione con lo smartphone è precisa e immediata grazie alla connettività Bluetooth 5.0, con gestione delle funzioni per lo sport tramite l’app VeryFitPro.

Applicazione Da Fit

La configurazione iniziale degli smartwatch Umidigi prevede l’utilizzo dell’app VeryFitPro, scaricabile gratuitamente su Google Play Store e Apple Store, tuttavia si possono usare altre applicazioni per gli allenamenti e lo sport come l’app Da Fit. Il programma permette di monitorare le proprie prestazioni, controllare la salute e analizzare la qualità del riposo, impostare degli allarmi personalizzati e configurare le vibrazioni per le notifiche in arrivo.

Sensori

I dispositivi Umidigi propongono un assortimento essenziale ma adeguato di sensori, con la possibilità di controllare tutte le principali funzioni corporee. All’interno sono presenti l’accelerometro, il giroscopio, il sensore di prossimità e quello per la luminosità, con regolazione del contrasto del display per ottimizzare lo schermo in base alla luce ambientale. Ovviamente non manca il sensore ottico per il cardiofrequenzimetro, con il GPS integrato e l’opzione “Trova il mio telefono” con vibrazione inclusa.

Frequenza cardiaca

Come ogni smartwatch che si rispetti anche i modelli Umidigi sono dotati di sistemi evoluti per il monitoraggio della frequenza cardiaca. In particolare è presente un sensore ottico HX3600 che consente di controllare il battito in modo continuo, quindi 24 ore su 24, con una rilevazione piuttosto precisa e affidabile. I dati vengono inseriti all’interno dell’app VeryFitPro, per visualizzare la frequenza del cuore in diverse zone cardio in base all’attività fisica e al momento della giornata.

Monitoraggio sonno

Gli smartwatch Umidigi permettono di monitorare la qualità del sonno, una funzionalità sempre più richiesta e apprezzata al giorno d’oggi, per controllare il riposo e ridurre lo stress. Attraverso l’applicazione è possibile scoprire tutti i dati relativi al sonno in generale, verificare la durata del riposo notturno e controllare gli orari ai quali ci si è svegliati, valutando anche i momenti in cui il sonno è stato interrotto e abbinare a queste informazioni quelle del cardiofrequenzimetro.

Funzionalità extra

Innanzitutto gli indossabili della Umidigi offrono tantissime funzionalità di fitness tracker, tra cui il contapassi, il misuratore delle calorie bruciate, il calcolo della distanza percorsa e il tempo passato seduti. Inoltre sono disponibili diversi programmi per gli allenamenti, con suggerimenti e indicazioni utili per il ciclismo, lo yoga, la corsa, il nuoto, l’equitazione e tutte le attività fitness in generale.

Questi smartwatch propongono le notifiche smart SMS, email, le chiamate e i messaggi dalle app social, con la possibilità di impostare il timer, il cronometro, controllare la riproduzione della musica dallo smartphone, registrare le prestazioni sportive e inserire promemoria personalizzati. Sia il modello Umidigi UFit che l’Uwatch3 comprendono anche l’app per il monitoraggio della salute femminile, assente soltanto nel device Uwatch GT.

Smartwatch Umidigi: prezzo

Senza dubbio uno dei vantaggi degli smartwatch Umidigi è il prezzo, infatti questi indossabili vengono proposti con un costo al di sotto dei 50 euro. Il modello più economico è l’Uwatch3, seguito dall’Uwatch GT e infine dal top di gamma Ufit, tuttavia la spesa non è mai elevata per comprare un fitness tracker del marchio cinese. In relazione alle funzionalità, alle caratteristiche tecniche e alle prestazioni il prezzo è veramente conveniente, perciò si tratta di una delle opzioni migliori per chi desidera acquistare uno smartwatch economico senza rinunciare alle performance e alla qualità.

Smartwatch Umidigi: i modelli

Eccoci arrivati alla fine di questa recensione sugli smartwatch Umidigi, con la presentazione dei migliori modelli in commercio dell’azienda cinese nel 2020. Al momento il brand ha ritirato dal mercato l’Uwatch2, rimpiazzato dalla nuova versione dell’Umidigi Uwatch3, un ottimo activity tracker giovanile e versatile. Completano la collezione l’Umidigi Ufit, un vero e proprio fitness tracker per lo sport e l’Umidigi Uwatch GT, un orologio smart elegante e adatto ad ogni occasione.

Umidigi Uwatch3

L’ultimo modello di smartwatch Umidigi è l’Uwatch3, un dispositivo di grande successo e in assoluto il più venduto su Amazon al momento. Questo indossabile viene proposto in 3 versioni, onyx black, oro rosa e starry black, per venire incontro alle esigenze del pubblico maschile e di quello femminile. Caratterizzato da un ottimo prezzo di acquisto, il wearable è compatibile con smartphone Android e iOS, con sincronizzazione precisa e stabile tramite connettività Bluetooth 5.0.

L’Umidigi Uwatch3 è impermeabile e resistente all’acqua fino a 5 ATM, perciò si può usare anche per il nuoto. Attraverso l’app VeryFitPro è possibile usufruire di tantissimi programmi per gli allenamenti, con funzioni contapassi, monitoraggio delle calorie, analisi del sonno e cardiofrequenzimetro. La batteria assicura un’autonomia fino a 10 giorni, sono presenti le notifiche SMS, email e social, c’è il GPS integrato e un display touch da 1,30 pollici.

Umidigi Uwatch GT

A differenza dell’Uwatch3, il wearable Umidigi Uwatch GT ha un design elegante che ricorda i classici orologi da polso, con quadrante rotondo e due versioni disponibili, matte black e midnight verde. Il device è caratterizzato da un display touch TFT a colori da 1,3 pollici, con vetro temprato antigraffio e cinturino sportivo in TPU con cassa in metallo da 47 mm. Il dispositivo è certificato IP68, quindi è resistente alla polvere ed è impermeabile fino a 5 ATM.

L’Umidigi Uwatch GT mette a disposizione diverse funzionalità di activity tracker, come il pedometro, il conteggio delle calorie bruciate, la qualità del sonno e il monitoraggio della frequenza cardiaca con sensore ottico. Con l’app VeryFitPro sono inclusi 12 programmi per gli allenamenti, inoltre si possono sincronizzare i dati con altre app come Google Fit, Strava e Apple Health. L’indossabile è compatibile con smartphone Android e iOS, ha una batteria da 260 mAh con durata fino a 10 giorni, notifiche social, email ed SMS, connettività Bluetooth 4.4, cronometro, promemoria e previsioni meteo.

Umidigi UFit

Tra i migliori Umidigi smartwatch c’è senza dubbio l’UFit, un fitness tracker progettato appositamente per lo sport e l’attività fisica. Questo device è veramente leggerissimo, infatti pesa appena 40 grammi, inoltre ha un display LCD quadrato ben illuminato da 1,30 pollici con risoluzione di 240×240 pixel, cassa in acciaio inossidabile e 64 MB di memoria. L’Umidigi UFit è compatibile con dispositivi Android e iOS, tra cui i principali modelli di smartphone Samsung, Huawei e Xiaomi.

Al contrario di altri indossabile Umidigi, qui è presente un sistema per l’analisi dell’ossigeno nel sangue (SpO2), oltre al monitoraggio della frequenza cardiaca, al promemoria per la vita sedentaria e un’app per il controllo del ciclo mestruale. Associando il bracciale smart allo smartphone con il Bluetooth 5.0 è possibile controllare la musica, ricevere notifiche di chiamata, SMS e messaggi dalle app, con 9 programmi per gli allenamenti e autonomia della batteria fino a 10 giorni.

Smartwatch Umidigi: pro e contro

Gli indossabili Umidigi sono smartwatch piuttosto economici, caratterizzati da un buon rapporto qualità-prezzo, un design moderno e accattivante, un display ben illuminato e l’utilizzo di materiali resistenti. I punti di forza sono sicuramente la connettività, la possibilità di associare qualsiasi smartphone e le funzioni per lo sport, con tantissime opzioni per il monitoraggio dei parametri fisici. Al contrario la dotazione di sensori non è eguagliabile a quella dei wearable di fascia alta, inoltre manca qualche modulo in più per la localizzazione come il GLONASS.

Pro:

prezzo contenuto

tante funzioni per il fitness

buona autonomia

notifiche precise

Bluetooth 5.0

Contro: