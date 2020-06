FIFA Ultimate Team Summer Heat, quali carte speciali nel nuovo evento?

Siamo ormai giunti alle battute finali della stagione sportiva videoludica di FIFA Ultimate Team. La giocatissima modalità di gioco di FIFA 20, archiviata la parentesi TOTSSF, si appresta a entrare nella sua fase calante. Dopo una stagione ad altissimi livelli, con milioni di giocatori impegnati sui campi digitali di Electronic Arts, è arrivato il momento di guardare avanti.

E tra le fila della community c’è dame di novità, con lo sguardo che è irrimediabilmente proiettato in avanti. Il tentativo è chiaramente quello di provare a scorgere all’orizzonte FIFA 21, la cui presentazione avverrà nel giro di pochi giorni. Le indiscrezioni degli ultimi giorni parlano di un reveal programmato per la notte italiana tra il 18 e il 19 giugno.

Gli utenti di FIFA Ultimate Team non sono però abbandonati a loro stessi nemmeno in estate. E proprio estivo è il nome del nuovo evento allestito dagli sviluppatori, che si apprestano a sferzare con nuove carte “bollenti” il loro gioco.

FIFA Ultimate Team alla svolta finale

Sarà Summer Heat a riscaldare l’atmosfera calcistica videoludica di FIFA Ultimate Team. Un momento perfetto per tutti gli appassionati che magari nei mesi scorsi si sono persi qualche evento specifico. La volontà di Electronic Arts pare infatti quella di riproporre carte già presentate ai fan, in una salsa rivista, corretta e ancora una volta potenziata. Protagonisti saranno quindi gli atleti già presi in considerazione per i vari Scream, Futmas, Flashback e Moments. Con gli overall – e quindi le statistiche generali – che sono destinati a un nuovo e succulento upgrade.

Una manovra necessaria, votata a rendere quanto più golose possibili le implementazioni previste per questa settimana. Summer Heat è infatti destinata a vedere il via a partire dalle 19.00 di mercoledì. Sarà a partire da quel momento che le carte saranno inserite all’interno della modalità di gioco.

Probabile che il tutto coinvolga i diversi aspetti del gioco. Non solo nei pacchetti quindi, ma anche obbiettivi da raggiungere in game ed SBC da completare. Quali saranno le carte più richieste? E quali quelle che attendete maggiormente? Diteci la vostra nei commenti.