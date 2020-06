In bella vista il Samsung Galaxy Tab S7: foto e video rendering

Ad agosto dovremmo assistere anche alla presentazione dei Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7 Plus, chiamati a rinfrescare l’offerta tablet del colosso di Seul. I device dovrebbero essere presentati in contemporanea ai Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy Fold 2, entrambi in programma per il mese di agosto. Attraverso il portale Pigtou, OnLeaks ha fornito una serie di indicazioni importanti sui prossimi Samsung Galaxy Tab S7, condividendo alcune immagini e video rendering che indugiano sul modello con pannello da 11 pollici (ovvero la versione base, visto che la variante Plus dovrebbe avere uno schermo con diagonale da 12.4 pollici).

Precisiamo che trattasi di realizzazioni prodotte a partire dai file CAD, per questo più attendibili di altri contenuti venuti prima fuori. Il Samsung Galaxy Tab S7 dovrebbe misurare 253,7 x 165,3 x 6,3 mm, e pertanto potrà essere facilmente rapportato ad iPad Pro 2020 (schermo da 11 pollici e dimensioni pari a 247,6 x 178,5 x 5,9 mm). Come potete anche voi vedere dalle immagini trapelate, non sono poche le analogie del Samsung Galaxy Tab S7 rispetto al tablet della mela morsicata, soprattutto lato design (dal punto di vista squisitamente estetico, almeno da questi contenuti, i due tablet sembrano avere molto in comune): le cornici sono minime, la forma è squadrata ed i bordi appiattiti.









A cambiare è il formato del pannello, parso più allungato nell’ambito del Samsung Galaxy Tab S7. Posteriormente trova spazio il comparto fotografico nell’angolo in alto a sinistra, che conta due sensori. Non sono state rese note altre specifiche tecniche oltre a quelle di cui già si vociferava in tempi non sospetti: versioni solo Wi-Fi e Wi-Fi + 4G per il modello da 11 pollici, e versione 5G per quello Plus. La batteria dovrebbe raggiungere una capacità di 10.000mAh, ed offrire così un’autonomia piuttosto soddisfacente. Se volete farci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.