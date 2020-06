Federica Sciarelli lascia Chi L’Ha Visto? Il totonome su chi potrebbe prendere il suo posto

Federica Sciarelli lascia Chi L’Ha Visto?, una notizia che fa già tremare il pubblico di aficionados. La notizia è stata riportata come esclusiva da Blogo e si parla già di nomi candidabili per la conduzione del popolare programma che indaga sulle persone scomparse in onda ogni mercoledì su Rai 3.

Tuttavia la storica conduttrice non lascerà definitivamente il terzo canale di mamma Rai. Secondo Blogo, infatti, Federica Sciarelli resterà a Rai 3 ma condurrà un format di informazione politica previsto per la prima serata di venerdì.

Federica Sciarelli lascia Chi L’Ha Visto? dopo 16 anni di conduzione durante i quali ha conquistato un’importante fetta di pubblico. Ora Franco Di Mare, neodirettore di Rai 3, vuole affidarle dunque un nuovo show ancora in fase di lavorazione. Per il momento non è dato conoscerne il titolo.

Con l’addio della storica conduttrice si apre dunque il totonome su chi potrebbe sostituirla nella conduzione del programma. Dai vertici Rai arrivano rumors su personalità interne come Lidia Galeazzo, ex volto del Tg2, che è già collaboratrice della Sciarelli. Si cita, secondo Italia Oggi, anche Eleonora Daniele che su Rai 1 conduce Storie Italiane nella fascia mattutina.

La nuova direzione di Rai 3, infatti, a questo giro preferisce dare priorità a risorse interne dell’azienda di Viale Mazzini a Roma, e per questo si parla di altri nomi in lista che stanno passando al vaglio dei vertici.

Federica Sciarelli ha ottenuto la conduzione di Chi L’Ha Visto? il 13 settembre 2004 dopo i 4 anni sotto la guida di Daniela Poggi. Il format è nato nel 1989 con la conduzione di Paolo Guzzanti e Donatella Raffai da un’idea ispirata dalla rubrica Dove Sei? del programma Portobello di Enzo Tortora in cui appunto si cercavano persone scomparse o allontanatesi da casa senza dare spiegazioni.

Federica Sciarelli lascia Chi L’Ha Visto?, dunque, e per il momento dallo staff del programma non pervengono dichiarazioni.