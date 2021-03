Denise Pipitone è viva e si trova in Russia. Questa potrebbe essere la novità sconvolgente che andrà in scena domani sera, 31 marzo, in Chi l’ha Visto? su Rai3. Proprio nel programma condotto da Federica Sciarelli si è tornati a parlare del caso della piccola bambina scomparsa a Mazzara del Vallo ormai nel lontano 2004. Da quel giorno la mamma Piera Maggio si è battuta con le unghie e con i denti per non far finire la figlia nel dimenticatoio e per non far archiviare il caso e forse, finalmente, avrà le risposte che attende da anni.

Molto spesso ci sono state segnalazioni sull’avvistamento della piccola Denise Pipitone in varie parti d’Europa ma questa volta sembra che tutto potrebbe portare alla soluzione del caso. Secondo quanto riferito dalla stessa Federica Sciarelli sarebbe arrivata una segnalazione da parte di una telespettatrice che ha notato la somiglianza della giovane donna alla ricerca della madre con Piera Maggio.

Nella prossima puntata



Chi è la giovane donna a Mosca, rapita quando era bambina? “Somiglia tantissimo a Piera Maggio”, segnala una spettatrice



Mercoledì #31marzo alle 21:20

La giovane donna, che ha la stessa età della bambina scomparsa, ha rivolto un appello alla televisione russa affermando di essere alla ricerca della madre e di essere stata rapita da piccola. Piera Maggio è già pronta per tutte le verifiche del caso anche se ammette di essere con i piedi ben piantati per terra e che non vuole illudersi anche se gli indizi che lasciano ben sperare ci sono. A parte la somiglianza tra la giovane e Piera Maggio, c’è il “ritrovamento” della bambina in un campo nel 2005: “Vado in Russia e aspetto l’esame del Dna”. Appena sarà completato l’iter d’autorizzazione da parte del ministero degli Esteri russo, Piera Maggio volerà in Russia attendendo gli esiti degli esami del caso sperando di tornare in Italia stretta all’amata figlia scompagna 17 anni fa.

Sui social il nome di Denise Pipitone è finito primo in tendenza proprio dopo il promo della puntata di domani di Chi l’ha Visto? ma sono molte le polemiche e tutto per via di una serie di foto che ritraggono la ragazza anche da bambina e che da dove si evince che non ci sia poi questa somiglianza con la piccola Denise Pipitone. Alcuni sono pronti ad accusare la trasmissione di voler fare ascolti sulla pelle della bambina, è davvero così?