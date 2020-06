La nuova giuria di X Factor nell’annuncio di Alessandro Cattelan

La nuova giuria di X Factor sarà annunciata nel corso della prossima puntata di E Poi C’è Cattelan. Sulla composizione della giuria si sa ancora molto poco, se non che sarà composta da tre uomini e una donna.

Il talent di Sky Uno viene da una stagione particolarmente complicata, nella quale gli ascolti sono stati ben al di sotto delle aspettative. Sofia Tornambene è la vincitrice dell’ultima edizione di X Factor sotto la guida di Sfera Ebbasta, outsider del banco e vincitore alla prima tornata. Il suo ingaggio aveva generato una serie di polemiche, seguite alla tragedia di Corinaldo consumatasi prima di un suo concerto.

Stando alle prime indiscrezioni, si attende un avvicendamento nel banco dei giudici. Due donne e due uomini, per l’edizione 2019, tre uomini e una donna per l’edizione 2020. Ancora non si conoscono i nomi dei nuovi giudici, ma almeno uno di loro rappresenterà una novità.

L’annuncio avverrà nella puntata di E Poi C’è Cattelan del 9 giugno, nella quale saranno rivelati i nomi dei 4 giudici che andranno a comporre la commissione della prossima edizione di X Factor che attende ancora una data di inizio.

La modalità di svolgimento della prossima edizione del talent non sono ancora note, ma potrebbero essere molto diverse rispetto a quelle tradizionali. Almeno fino al mese di settembre, non saranno consentiti assembramenti e sarebbe impensabile organizzare le audizioni senza il pubblico.

I casting sono continuati nonostante la pandemia, con i video dei potenziali concorrenti che sono stati inviati alla produzione. Gli autori hanno lavorato nonostante il lockdown, con tutti i contributi dei candidati che sono stati visionati dalla produzione.

Nella tradizione del talent, le audizioni sono destinate al mese di settembre, ma per il 2020 i programmi potrebbero saltare. L’unica certezza rimane quella del conduttore, Alessandro Cattelan, che si è confermato al timone del programma già da qualche settimana. La giuria c’è e attende solamente di essere annunciata.