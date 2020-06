Ambra Angiolini nel video di Bugo ed Ermal Meta per Mi Manca

Nel nuovo video di Bugo ed Ermal Meta compare Ambra Angiolini. L’attrice diventa quindi la protagonista di Mi Manca, il nuovo singolo di Christian Bugatti in collaborazione con il cantautore di Fier, rilasciato qualche settimana fa nel pieno dell’emergenza Coronavirus.

La regia è di Eros Galbiati, già dietro la macchina da presa per il video di Sincero, legato al singolo portato sul palco del Festival di Sanremo e poi squalificato per la mancata esibizione del venerdì sera, in cui Bugo decise di lasciare il palco a seguito del comportamento di Morgan.

Ambra Angiolini diventa l’attrice perfetta per esprimere ricordi ed emozioni legate al passato e che in Mi Manca diventano l’istantanea di quell’attimo in cui si poteva pensare di essere felici.

Nelle settimane scorse, Ambra Angiolini è stata la conduttrice dell’ultima edizione del Concerto del Primo Maggio, quest’anno rivisitato in una nuova veste per evitare assembramenti e contenere il contagio da Coronavirus. La sua conduzione è stata particolarmente apprezzata, soprattutto per la difficoltà di condurre un programma musicale con gli artisti a distanza.

Del nuovo video dedicato a Mi Manca, Ambra Angiolini ha raccontato:

“Quando ho ascoltato questo pezzo ho sentito subito la voglia di tornare a ‘sporcarmi di prato’ senza dimenticare la faccia che ho adesso. Che passino pure gli anni e che si vedano solo fuori… Grazie a Bugo per avermi prestato le parole, i pensieri e la musica. E per la voce grazie anche ad Ermal, finalmente penso e canto bene! Grazie ad Eros per avermi dato la possibilità di andare senza filtri e alla Mescal per aver fatto tutto il resto”.

Per emergenza Coronavirus sono rimandati anche i concerti di Bugo, mentre Ermal Meta è appena tornato in studio per la registrazione di nuova musica. Il cantautore di Fier è tornato anche con un nuovo singolo, Finirà Bene, che ha rilasciato nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus.