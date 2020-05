Giochi gratis PS Plus di giugno 2020, l’inizio di una nuova era?

Uno degli appuntamenti più attesi in senso assoluto – nonostante la loro cadenza mensile – da parte degli utenti Playstation è senza dubbio quello con i giochi gratis PS Plus. Una marcia d’avvicinamento che è sempre scandita dai leak delle settimane precedenti. Un piccolo antipasto che culmina poi nella portata principale, fatta di produzioni più o meno importanti date in formato gratuito a tutti gli abbonati al servizio.

Non sono mancate, nel corso degli anni, polemiche sulla qualità effettiva dei titoli selezioni da Sony per i giochi gratis PS Plus. A fronte di gameplay sempre particolari e comunque godibili, sono state infatti poche le cosiddette produzioni tripla A a finire nella Instant Game Collection. Una scelta che ha fatto storcere il naso ai più, che potrebbero però vedere soddisfatte le proprie voglie videoludiche nei prossimi mesi.

Giochi gratis PS Plus, canto del cigno di PS4 ad altissimi livelli?

I giochi gratis PS Plus selezionati per il mese di giugno non lasciano spazio a polemiche di sorta. Con Call of Duty Modern Warfare e Star Wars Battlefront 2 si è di fronte al top del mondo degli sparatutto. Rispettivamente Infinity Ward e DICE – gli studi che da numerosi anni si sfidano a suon di colpi dalla distanza con i propri franchise – presenzieranno tra le fila della Instatnt Game Collection. E potrebbe essere questo l’inizio di un rush finale di grandissimo livello per il servizio in abbonamento su PS4?

La chiusura dell’attuale generazione potrebbe vedere l’arrivo sulla console di casa Sony di grandi videogiochi. Vasto e variegato è infatti il catalogo a cui gli addetti ai lavori potrebbero attingere, e senza troppe riflessioni a corredo. Il passaggio ormai imminente a PS5 rallenterà di molto le vendite per quanto concerne l’ambito software. Quindi perché magari non seguire le orme di Epic Games e inserire gratuitamente un GTA Online tra i giochi dati gratuitamente?

È solo un’idea, ma che potrebbe concretizzarsi (con il titolo Rockstar Games o con molti altri) nei prossimi mesi. Restiamo a guardare dunque quali saranno le mosse che Sony farà, magari per accaparrarsi ulteriormente il favore della propria community.

