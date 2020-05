Orario passaggio Frecce Tricolori oggi 26 maggio a Genova, Firenze, Perugia, L’Aquila

Qual è l’orario per il passaggio delle Frecce Tricolori oggi 26 maggio nelle 4 città italiane (capoluoghi di Regione) Genova, Firenze, Perugia e L’Aquila? Siamo al secondo giorno della speciale iniziativa del corpo acrobatico dell’Aeronautica Militare, dopo i primi sorvoli e le esibizioni di ieri ad Aosta, Milano, Torino, Trento ma anche sul luogo simbolo dell’emergenza Covid-19 Codogno,

Le Frecce Tricolori, fino a venerdì’ 29 maggio daranno vita ai festeggiamenti anticiparti per la Festa della Repubblica del 2 giugno, abbracciando fisicamente tutta la penisola, passando proprio per tutte le città capoluogo di Regione e pure in due luoghi simbolo come la già citata Codogno e anche Loreto (in provincia di Ancona) dove si trova il santuario della Madonna di Loreto appunto, protettrice dell’Arma Azzurra. 5 giorni per comunicare la propria solidarietà a tutto il paese dopo la tremenda crisi epidemica di inizio 2020 che sembra volgere, almeno in parte, al termine.

Quali sono gli appuntamenti per le Frecce Tricolori oggi 26 maggio? Lo spettacolo, salvo qualche minuto di ritardo, dovrebbe avere luogo a Genova alle ore 10. La visione migliore per gli spettatori si avrà in concomitanza della zona dell’Acquario con provenienza da est-sud est della flotta acrobatica.

Dopo Genova, la seconda tappa odierna delle Frecce Tricolori sarà quella di Firenze. In più punti della città sarà possibile ammirare il passaggio, in un orario sempre mattutino che non dovrebbe andare oltre le ore 11:45.

Quali sono gli impegni pomeridiani delle Frecce Tricolori oggi 26 maggio invece? L’arrivo a Perugia è previsto tra le ore 15:00 e 15:40. Punto di osservazione migliore, in questo caso, sarà Corso Vanvitelli al centro della città. Per finire la carrellata di appuntamenti odierni. entro le 16:30, lo spettacolo acrobatico avrà luogo anche a L’Aquila.

A parte gli appuntamenti delle Frecce in giro per L’italia fino a questo venerdì 29 maggio, va ricordato che il prossimo 2 giugno il consueto appuntamento romano per la Festa della Repubblica non sarà disattesso per terminare le celebrazioni la ricorrenza speciale e particolarmente sentita quest’anno della settantaquattresima Festa della Repubblica italiana.