Frecce Tricolori 2 giugno, dove si potranno ammirare le loro evoluzioni?

Lo spettacolo delle Frecce Tricolori si ripeterà anche domani 2 giugno. E a maggior ragione nella giornata di domani, in virtù delle celebrazioni di giornata. La Festa della Repubblica sarà l’occasione perfetta per i velivoli dell’aeronautica militare di sfrecciare nuovamente nei cieli italiani, lasciando alle loro spalle i colori della nostra bandiera.

Uno spettacolo, come dicevamo in apertura, che ripeterà quelli di cui hanno potuto godere già i cittadini di diverse città italiane. In una sorta di tour itinerante, la pattuglia acrobatica ha infatti accarezzato nel corso delle ultime settimane i cieli di tante città: da Milano a Napoli, passando per Torino, Firenze e molte altre. Ed è un tour che culminerà, proprio nella giornata dedicata alla festività nazionale per eccellenza, nei cieli della capitale.

Frecce Tricolori 2 giugno, lo spettacolo è anche in tv e sul web

Le Frecce Tricolori domani 2 giugno sono quindi chiamate ancora una volta a deliziare gli occhi di chi volgerà il proprio sguardo al cielo. Ma come sarà possibile seguire l’evento?

Innanzitutto c’è da tenere bene a mente che il tutto avverrà sostanzialmente in appendice alla consueta deposizione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella della corona di alloro davanti la tomba del milite ignoto, sull’Altare della Patria. La cerimonia prenderà il via a partire dalle 9 del mattino circa, e sarà possibile seguirla grazie alla diretta programmata su Rai 1. Occorre quindi essere pronti a sintonizzarsi per quell’ora per non perdere un momento che, a maggior ragione in un momenti difficile come quello che stiamo vivendo, permetterà di sentirci tutti più uniti.

Lo streaming della cerimonia (che, tra le altre cose, non prevederà la consueta parata, nel rispetto delle norme di distanziamento) sarà visibile sulla piattaforma Rai Play.

Ricordiamo che nel pomeriggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Codogno, per chiudere dunque le celebrazioni nel luogo maggiormente segnato dalla pandemia di Covid-19, il primo focolaio importante in Italia.