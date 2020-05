GTA Online vittima degli hacker, crisi dopo l’uscita gratis su Epic Games Store

Lo scorso fine settimana è stato senza dubbio foriero di grandi regali per l’utenza PC, con GTA Online che è stato reso disponibile gratuitamente su Epic Games Store. Un evento che ha coinvolto una vastissima fetta della community dei videogiocatori, che non hanno perso tempo a riscattare e scaricare il titolo. Nonostante i quasi sette anni sul groppone, il gioco non ha alcuna voglia di cedere il passo al nuovo che avanza.

E i numeri fatti registrare, anno dopo anno, sono sempre più incoraggianti. Superati abbondantemente le cento milioni di copie vendute, non sembrano esserci limiti alle ambizioni di Rockstar Games. O quasi. Nelle ultime ore sta tenendo banco infatti una problematica non da poco, quella degli hacker.

GTA Online assediato dagli hacker

L’apertura dei confini sancita dall’arrivo di GTA Online in formato gratuito su Epic Games Store ha immancabilmente catturato l’attenzione dei cosiddetti furbetti. I loschi figuri che provano a sfruttare le falle di sistema per avvantaggiarsi illecitamente hanno infatti preso d’assalto il titolo di Rockstar Games. Diversi sono gli utenti che hanno lamentato gli atteggiamenti illeciti tenuti da questi hacker, che impediscono alla community sana di divertirsi. Impossibilità di muoversi e “ingabbiamenti” forzati le criticità portate alla luce dagli utenti comuni sul noto forum Reddit, ma non solo.

I down dei giorni scorsi segnalati in massa sarebbero infatti a loro volta colpa diretta degli hacker. Il caricamento in gran quantità di mod ed elementi aggiuntivi – tra aerei, carri armati e mezzi “pesanti” (da uploadare) – avrebbe infatti accresciuto a dismisura il carico sui server. E il risultato è stata l’impossibilità per tutti i giocatori di poter prender parte a match online.

È chiaramente già sul sentiero di guerra Rockstar Games, che si appresta ad abbattere la propria impietosa scure su chi si macchia di illeciti all’interno di GTA Online. E non è da escludere che possa essere presa provvisoriamente la decisione di disabilitare le mod. Soluzioni estreme per un problema molto serio.

Fonte