Montalbano su Rai1 il 18 maggio con Una lama di luce, penultimo lunedì con le repliche della fiction

Penultimo appuntamento con le repliche de Il Commissario Montalbano su Rai1. Stasera, 18 maggio, andrà in onda Una lama di luce, puntata trasmessa per la prima volta il 6 maggio 2013, conquistando 10.715.000 telespettatori e uno share del 38,13%. Diretto da Alberto Sironi, la storia è tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

Curiosità: nella trasposizione televisiva è assente il personaggio di Maria Angela, detta Marian, la bella proprietaria di una galleria d’arte di Vigata per la quale il commissario prova un’attrazione molto seria, tanto da portarlo a mettere a rischio il suo rapporto con l’eterna fidanzata Livia. In un’intervista mandata in onda prima della puntata, Camilleri aveva spiegato che la scelta di eliminare il personaggio era puramente voluta da una scelta creativa. Nelle stagioni precedenti, Montalbano viene sempre presentato come una figura più umana, sensibile e vicina alla gente comune.

Una lama di luce inizia con il solito sogno del commissario; Salvo si trova in mezzo a un vasto campo dove è situata una bara con un cadavere, che scoprirà essere quello del Questore Bonetti Alderighi. Giunto in commissariato, deve far fronte a due casi da risolvere. Il primo caso riguarda una presunta rapina e aggressione subita dalla signora Loredana Di Marta; il marito si reca in commissariato in sua vece, per sporgere denuncia. Tuttavia, alcuni dettagli non sembrano convincerlo. Montalbano interroga l’amica della presunta vittima, Valeria Bonifacio, si intuisce che le due donne tramano qualcosa; vengono fuori strani amori, e vecchi e nuovi amanti della stessa Di Marta, ma tutte le prove incastrano, invece, il marito.

Invece, il secondo caso riguarda la denuncia di un anziano contadino che ha trovato una sua stalla in disuso chiusa lavori non commissionati da lui né eseguiti dai due fattori di origine tunisina dei quali l’anziano si serve. Sul luogo, Montalbano trova davanti a sé una scena diversa, dove non v’è riscontro con quanto dichiarato dall’anziano. Guardandosi intorno, però si ritrovano segni di attività recente e di un grosso arsenale. Il tutto farebbe pensare a un traffico d’armi e perciò il caso spetterebbe al nucleo antiterrorismo. Nonostante gli venga detto di lasciar perdere, il commissario vuole fare la sua parte. Salvo si mette a condurre una piccola indagine parallela, che rischia di saltare perché un terzo tunisino, tenuto finora nascosto dagli altri, lo riconosce.

L’indagine sui due casi si frappone ai problemi personali del commissario. Livia inizia a sperimentare strani pesi e angosce. Quando la speranza di superare quel momento comincia a diventare forte, per la coppia si presenta una tragica sorpresa dietro l’angolo.

Nel cast della puntata, Luca Zingaretti nei panni del commissario Salvo Montalbano; Cesare Bocci è il suo vice Mimì Augello; Peppino Mazzotta è Fazio; Angelo Russo è Catarella; Marcello Perracchio interpreta il dottor Pasquano; Lina Perned è la fidanzata di Salvo, Livia; Dajana Roncione è Valeria Bonifacio; Valentina Reggio è Loredana Di Marta; e Hamza Choukri nel ruolo di Fraçois.

L’appuntamento con Il Commissario Montalbano su Rai1 è per stasera alle ore 21:25. Ecco il promo della puntata: