Rainbow Six Siege Anno 5 in nuovi leak, questi gli operatori della seconda stagione?

Di anni dalla sua release ufficiale ne sono passati un bel po’, ma Rainbow Six Siege non ha alcuna intenzione di mollare il colpo. Lo sparatutto tattico di Ubisoft, tra le altre cose punto di riferimento per l’ambito eSport, continua imperterrito nella propria corsa. Una corsa costellata di contenuti inediti che, come da programma, infarciscono le nuove stagioni delle diverse annate.

Quello attualmente in corso è l’Anno 5, con la prima stagione che ha preso il via agli albori della primavera. Una nuova operazione – Void Edge – e due nuovi operatori – rispettivamente Iana e Oryx – hanno espanso ulteriormente le possibilità tattiche del gioco. E il prossimo futuro promette ulteriori ampliamenti, garantiti come sempre da nuove primizie sfoderate dal team di sviluppo. Ma cosa ci aspetta nei prossimi mesi?

Rainbow Six Siege, ecco i nuovi operatori

Le primissime anticipazioni della prossima stagione di Rainbow Six Siege sembrano essere arrivate assai in anticipo, almeno rispetto ai piani di Ubisoft. Le pagine del noto forum Reddit hanno infatti “cantato” e, attraverso una breve clip video, è possibile avere una piccola panoramica dei due nuovi operatori che andranno ad espandere le fila del roster di quelli selezionabili durante le partite.

Ace (Norvegia) e Melusi (Sudafrica) i nomi di riferimento per i combattenti, deputati rispettivamente all’attacco e alla difesa.Il filmato è sostanzialmente abbastanza criptico, con le abilità dei due che non sono state approfondite. E per fortuna, diremmo, dal momento che l’evento di presentazione ufficiale targato Ubisoft non dista poi tanto.

Il colosso francese tirerà infatti il velo dalla stagione numero due dell’Anno 5 di Rainbow Six Siege lunedì 18 maggio alle nostrane 18.00. Sarà in quel frangente che tutti i dettagli saranno svelati, così come la nuova operazione. In barba a tutti i leak che anticipano i tempi, ci verrebbe da dire.

