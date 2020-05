Don’t Give Up di Alice Cooper è uno schianto di positività per non arrenderci alla paura (video e traduzione)

Don’t Give Up di Alice Cooper è uno di quei lampi improvvisi che ci ridestano dal torpore, uno stato di cose che accomuna tutto il mondo in questo mondo di lockdown nonostante le riaperture in atto in vari Paesi.

Riaperture, quelle che interessano anche l’Italia, che tuttavia ci colgono impreparati e impauriti: l’isolamento imposto dai governi per il contrasto al COVID-19 ci ha resi vulnerabili, oggi, nonostante nelle prime settimane di quarantena fossimo tutti entusiasti e pronti a ricominciare.

Per questo il guru dello shock-rock arriva con questo brano a metà tra il monologo teatrale e la nervosa melodia per ricordarci che non siamo soli. Lo fa, Alice Cooper, come se fosse il padre di tutti o l’amico saggio della porta accanto: Don’t Give Up significa letteralmente Non Arrenderti/Non Arrendetevi.

Il brano vede anche la collaborazione di tanti suoi fan che egli stesso ha invitato nel progetto, collaboratori straordinari che vediamo nel video montato in remoto da Bob Ezrin che ha messo insieme le immagini di tanti ragazzi che esibiscono cartelli contenenti le parole del testo e, in altri casi, suonano gli strumenti.

A loro Alice Cooper dedica la descrizione del video: “Don’t Give Up è una canzone su ciò che tutti stiamo passando in questo momento. Questo video non sarebbe stato possibile senza di voi“.

Una pausa, dunque, da quello spettacolo orrorifico che Alice Cooper mette sempre in scena anche con la sua super band Hollywood Vampires: a questo giro Vincent Damon Furnier, 72 anni, mette fuori gioco ghigliottine, fruste e teschi e ci abbraccia uno ad uno.

Don’t Give Up di Alice Cooper è anche il nome di una nuova linea di abbigliamento che comprende t-shirt e bandana, il tutto ovviamente con mascherine in allegato proprio come ha fatto Ozzy Osbourne con la campagna Bat Coronavirus.

“Yeah, I know you’re struggling right now

We all are – in different ways

It’s like a new world that we don’t even know

It’s hard to sleep…even harder to dream

But look: you’ve got 7 billion brothers and sisters all in the same boat

So don’t panic. Life has a way of surviving and going on and on…

We’re not fragile – and we sure don’t break easy!

You know it’s so hard to cope

When you’re just hoping there’s hope…

We’re all hanging on by a thread

We’re all staring at the razor’s edge

But we’re not going to step off the ledge

No!

Our enemy is a cold, indiscriminate monster

It doesn’t care if you’re old or newborn…it exists to kill

You and I are nothing to it

It has no heart or soul or conscience

Do we fear it? Yeah

Do we cower before it? Hell no

We’re the blood and guts human race…and we win!

You know that it’s right

So we just gotta fight…

Yeah, we’re all hanging on by a thread

We’re all staring at the razor’s edge

But we’re not going to step off the ledge

No!

We’re all hanging on by a thread

We’re all staring at the razor’s edge

But we’re not going to step off the ledge

No!”