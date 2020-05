Apex Legends e le cacce al tesoro: la novità della stagione 5 del Battle Royale

La nuova stagione di Apex Legends, la numero cinque, è finalmente disponibile. Un punto di partenza perfetto tanto per i vecchi appassionati quanto per le nuove leve, visto il carico di contenuti che Respawn Entertainment ha deciso di introdurre. Si può infatti dire senza problemi che il Battle Royale di Electronic Arts ha cambiato faccia. E le modifiche sono state sì estetiche, con i menù da navigare che sono stati organizzati meglio, ma anche pratiche.

In questa nuova season gli addetti ai lavori hanno deciso di creare una lore molto più corposa, consegnando nelle mani dei giocatori feature parecchio appetitose. E tra queste non può non spiccare la caccia al tesoro di Loba, la nuova combattente introdotta nel gioco.

Caccia al tesoro in Apex Legends, di cosa si tratta?

Un ottimo incentivo per tornare a combattere in Apex Legends ogni giorno è costituito senza dubbio dalle casse del tesoro. Queste potranno essere trovate e raccolte all’interno delle noramli casse una volta al giorno e non occuperanno slot nell’inventario. Al termine del match si avrà la possibilità di sbloccare la ricompensa in esse contenuta, siano XP, monete virtuali, skin o materiali creazione.

Ogni settimana si avrà quindi la possibilità di accedere, una volta raccolte 5 casse del tesoro, alla tanto ambita caccia al tesoro. Si tratterà di un’esperienza ludica inedita per Apex Legends. I giocatori (pare) verranno portati in Canyon dei Re di notte per completare la loro missione in una sfida PvE. Una corsa contro il tempo in cui agli utenti sarà richiesto di recuperare il manufatto da collezione entro lo scadere di un timer.

Un tentativo molto coraggioso quello portato avanti da Respawn Entertainment, che ha evidentemente scelto di abbandonare la propria comfort zone per cercare di offrire alla propria community contenuti inediti. Un azzardo che potrebbe premiare, fidelizzando ancora di più l’utenza del Battle Royale.

La quinta stagione si protrarrà all’interno del gioco per oltre tre mesi: siete pronti a raccogliere la sfida?