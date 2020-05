TOTSSF in FIFA Ultimate Team, quanto é difficile trovare i top player?

Il finale di stagione, in FIFA Ultimate Team, rappresenta per i fan un appuntamento parecchio atteso. Dopo i TOTY di fine anno, altro momento da grandi numeri è quello legato ai TOTS, che quest’anno si adegua ai tempi. Piccola aggiunta finale nell’acronimo, che diventa TOTSSF, Team of the Season So Far. Un po’ come a dire “poi chissà come andrà a finire”: possibile che, alla fine della fiera e alla conclusione naturale dei campionati si assista all’arrivo di nuove carte? Difficile, molto difficile, visto che siamo al top del top; ma non per questo impossibile, intendiamoci.

Ma quanto è difficile trovare effettivamente all’interno dei pacchetti di FIFA Ultimate Team le tanto ambite carte TOTSSF? Sono un po’ la croce e delizia di chi in questi giorni si sta dedicando all’apertura dei propri pack, nella speranza di dare una svolta al proprio bilancio economico in game. Si parla di giocatori come i vari Aguero, Messi, Son, De Bruyne o Van Dijk (giusto per fare alcuni nomi) capaci di portare nelle casse una pioggia di milioni di crediti. Chiaro è che trovarne uno è particolarmente difficile. Ma quali sono effettivamente i drop rate?

TOTSSF in FIFA Ultimate Team, dove siete?

Dall’edizione di FIFA 19, in FIFA Ultimate Team sono state inserite le percentuali di riferimento dei contenuti per i pacchetti venduti nei negozi. Quante possibilità ci sono – per intenderci – che esca un giocatore appartenente a una precisa fascia di overall. Questo ovviamente non dà garanzia sotto alcuni punti di vista. Per esempio il sapere che in un determinato pacchetto troverò al 20% (percentuale casuale) un giocatore 84+ può significare tanto che riuscirò a sbancare con un 87/88+, quanto invece che mi dovrò accontentare di un 84 risicato. Un’evenienza, questa che accade in media una volta ogni cinque pacchi. Ecco che dunque le cose assumono connotati molto diversi, e che relegano le speranza di trovare un top player facilmente in un angolino.

Per fare un esempio, controllando i pacchetti promo disponibili all’interno dello store interno a FIFA Ultimate Team, ecco di cosa parliamo. Un pacchetto Giocatori Rari (12 oro, tutti rari) da 50mila crediti o 1.000 FIFA Points garantisce il 6.2% di possibilità di trovare un TOTSSF. Nel Mega-Pacchetto Raro (30 oggetti oro, tutti rari, ma non solo calciatori) da 55mila crediti o 1.100 FIFA Points, questa percentuale è del 5.1%. Chiaro è che, per essere sicuri di avere chance maggiori, bisognerà puntare i pacchetti dai drop rate più elevati. Quello Ultimate, da 125mila crediti o 2.500 FIFA Points, dovrebbe garantire il 20% di possibilità di trovare un TOTSSF.

Offerta FIFA 20 - Standard - PlayStation 4 EA SPORTS riporta il gioco nelle strade con la vera cultura,...

Gameplay VOLTA: esprimi il tuo stile con un sistema di gioco...

Alla ricerca di Messi e De Bruyne

Abbiamo sciorinato un po’ di numeri che aiutano a capire effettivamente quale sia la possibilità nel reperire, in uno dei pacchetti, i giocatori delle Squadre dell’Anno. La difficoltà, immancabilmente, aumenta esponenzialmente se parliamo dei vari top player. Tra tutti gli atleti disponibili settimana dopo settimana, è innegabile che esista un preciso drop rate che li divide in fasce di overall. È abbastanza evidente che un Messi o un De Bruyne non abbiano un tasso di inserimento nei pacchetti uguale a un TOTSSF con overall 83/84.

E la controprova di ciò arriva dall’apertura dei Pick settimanali, i premi per chi si è posizionato bene nella Weekend League. Diversi sono stati gli streamer che si sono prestati a divenire cassa di risonanza per la community, aprendo i Pick in diretta nella loro live. E quello che si è notato è che, chiaramente, a comparire maggiormente erano i calciatori meno “golosi” per le potenziali squadre degli utenti.

Ecco dunque che viene automatico pensare che il meccanismo alla base dei drop nei pacchetti sia lo stesso. Senza dimenticare poi i potenziali “troll”: bandiera argentina e ruolo Ala Destra non vuol dire solo Messi (Ocampos è sempre in agguato).

Quali sono stati i vostri risultati negli spacchettamenti? Raccontateci la vostra nei commenti!