Il nuovo singolo di Mahmood con Massimo Pericolo, indizi e indiscrezioni tra pop e rap

Potrebbe presto arrivare il nuovo singolo di Mahmood con Massimo Pericolo. L’indiscrezione emerge dai social e fa sperare in una collaborazione tra i due, un brano tra il pop e il rap che potrebbe essere stato pensato per il periodo estivo.



Se così fosse, al rilascio non mancherebbero che un paio di settimane.

Ma andiamo con ordine. Tutto parte da una coppia di post sui social. Negli scorsi giorni, Mahmood ha condiviso una foto e scritto: “Se facessi un pezzo rap?”.

Una foto gemella con una didascalia simile è stata condivisa, allo stesso tempo, da Massimo Pericolo: “Se facessi un pezzo pop?”.

I social ci hanno insegnato che le semplici coincidenze stentano ad esistere. All’orizzonte, allora, non può che esserci un nuovo pezzo, pronto ad essere rilasciato. Della stessa opinione sono i fan di entrambi che si sono trovati a scorgere i due post nella certezza di una collaborazione inedita.

Per Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo 2019, si tratterebbe del nuovo singolo inedito dopo il brano Eternantena, un pezzo di recente pubblicato che ironizza sull’eterna quarantena da Covid-19, anche questo inedito.

Nel futuro di Mahmood, dunque, piuttosto che un nuovo progetto discografico si prospettano singoli inediti da pubblicare, forse prima, di pensare ad un effettivo prossimo disco.

Se la collaborazione con Massimo Pericolo, inoltre, dovessero essere realtà, significherebbe riascoltare Mahmood in radio anche questa estate, in previsione dell’attività live autunnale.

I concerti in programma in primavera sia in Italia che in Europa sono già stati rimandati all’autunno e all’inverno del prossimo anno. Nello specifico, Mahmood si esibirà in Italia a novembre per poi spostarsi in Europa a febbraio e marzo 2021.