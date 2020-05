Barone Rosso Solo Flight: Simone Tomassini, Kiera Chaplin, Vittorio Sgarbi e tanti atri

Stasera dalle 20 diretta del Barone Rosso Solo Flight in contemporanea sulle homepage di

Dopo l’escursione britannica dello scorso lunedì con lo speciale Nick Rhodes e Duran Duran, il volo solitario del Barone Rosso tornerà a sorvolare la penisola italica, anche se è previsto un collegamento estero con Kiera Caplin. Infatti, Simone Tomassini ha finalmente pubblicato il brano e il video “Charlot” cantato insieme alla nipote del grande attore. Nel video allegato a questo articolo ne pubblico una parte, ma stasera lo vedremo integrale. Non solo ci sono immagini di Charlot, ma nel testo ci sono anche suoi aforismi che, mai come nel periodo che stiamo attraversando, sono illuminanti.

Johnson Righeira normale non lo è mai stato, fin da prima del boom di “Vamos a la playa” coi suoi Righeira. Mi ha mandato un video fatto col trombettista Davide Tosches che descrive la follia della quarantena. Ha inaugurato la sua etichetta discografica “Kottolendo” ed è protagonista nel video di Auroro Borealo. Insomma, stasera ci sarà da divertirsi con lui.

Chi adesso è in quarantena nella casa dei suoi a Napoli è Gaia Papadia. Cantautrice che, dopo brani in inglese come “You are the sun”, stasera debutterà cantando in italiano.

Potrei anche chiamare Micol Arpa Rock per ascoltare un brano fatto con la sua arpa celtica.

Molto probabilmente ci saranno collegamenti extramusicali. Roberto Re e forse (quando si parla di lui il dubitativo è d’obbligo) Vittorio Sgarbi, mio compagno di tante battaglie extranews ufficiali.

Chiaramente, come ogni puntata del mio Solo Flight, neppure io so esattamente cosa accadrà. Unica cosa certa è che, dopo i collegamenti, ci sarà lo spazio a tutto vinile. Ascolteremo dischi che racconterò per fare quello che oggi non accade più: parlare di musica.

Importante condividere la diretta con tutti i tuoi amici. Oggi i comportamenti dei social sono abbastanza incomprensibili e oscuri. Le notifiche, infatti, non vengono inviate a chi segue la pagina e le ha accettate. Quindi siamo noi manualmente che dobbiamo amplificare ciò che crediamo sia valido.

Ci vediamo stasera e staremo insieme per circa 5 ore.

