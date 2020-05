Svelati data e trailer di Little Fires Everywhere su Prime Video con il duo Kerry Washington-Reese Witherspoon

Prima un caso editoriale, poi una serie di successo. Little Fires Everywhere – su Prime Video dal 22 maggio – prosegue la sua corsa trionfale svelandosi finalmente al pubblico internazionale a due mesi dall’uscita su Hulu. Ispirata al romanzo di Celeste Ng – Tanti Piccoli Fuochi il titolo italiano – e adattata per la tv da Liz Tigelaar, la serie si presenta come un continuo testa a testa fra le sue interpreti principali, Kerry Washington e Reese Witherspoon.

Le vicende sono ambientate sul finire degli anni ’90 a Shaker Heights, una piccola e abbiente comunità residenziale nel cuore dell’Ohio. Gli eventi vedono contrapporsi due donne radicalmente diverse. Da un lato Elena Richardson, giornalista agiata e di origini altoborghesi, impegnata in attività benefiche e nella cura della casa e della famiglia, dal marito Bill ai figli Izzy, Moody, Trip e Lexie. Dall’altro Mia Warren, madre single dell’adolescente Pearl e donna autonoma e indipendente, che pur di poter dedicare il proprio tempo libero alla fotografia accetta qualsiasi lavoro saltuario, incluso quello di domestica in casa dei Richardson.

Ai convenevoli iniziali si sostituiscono presto i contrasti – dapprima una guerra silenziosa, poi un aperto conflitto – fra Elena e Mia, fulcro del romanzo e non certo riducibili a semplici incompatibilità caratteriali. Sono le loro diverse visioni della vita e del mondo a porle su fronti opposti in una vicenda che altera il futuro delle rispettive familglie: l’adozione di una bambina cinese da parte di Linda e Mark McCullough, amici dei Richardson.

A mettere in moto gli eventi di Little Fires Everywhere su Prime Video è lo scoppio di un grosso incendio in casa dei Richardson, a partire dal quale si indagano i rapporti fra questi nuclei di personaggi e, più in generale, le differenze sociopolitiche, culturali e di classe esistenti nella società statunitense attuale.

Alle ispirazioni narrative del romanzo si sommano poi gli spunti offerti dalle stesse Washington e Witherspoon, coinvolte nel progetto anche nei panni di produttrici. Aggiungere un livello e affrontare anche questioni legate alle etnie mi sembra un arricchimento per la serie tv, ha spiegato Kerry Washington a questo proposito. La showrunner Liz Tigelaar ha promesso invece una particolare attenzione al rapporto fra le teenager Pearl e Izzy, quest’ultima inquadrata in una lotta adolescenziale per la scoperta di sé e della propria sessualità.

Il cast principale di Little Fires Everywhere su Prime Video comprende Reese Witherspoon (Elena Richardson), Kerry Washington (Mia Warren), Rosemarie DeWitt (Lind McCullough), Joshua Jackson (Bill Richardson), Jade Pettyjohn (Lexie Richardson), Jordan Elsass (Trip Richardson), Gavin Lewis (Moody Richardson), Megan Stott (Izzy Richardson), Lexi Underwood (Pearl Warren).

In una dichiarazione congiunta Reese Witherspoon e Kerry Washington hanno affermato: In Hello Sunshine e Simpson Street siamo molto felici di avere Amazon come primo partner internazionale di Little Fires Everywhere. Jen Salke e il team Amazon hanno condiviso con noi la passione per questa storia spettacolare fin dall’inizio, rendendo Amazon il posto perfetto per il pubblico internazionale.

Reese Witherspoon e Kerry Washington hanno guidato Little Fires Everywhere in veste di produttrici di talento, con le loro case di produzione Hello Sunshine e Simpson Street, oltre ad esserne straordinarie interpreti, ha affermato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios.

Insieme a Liz Tigelaar hanno creato quel genere di contenuto televisivo emozionante ed esclusivo che i nostri clienti amano, perfetto per gli spettatori di Prime Video in tutto il mondo. C’è un grande fervore attorno a questo show da parte dei fan del romanzo e, per questo motivo, siamo molto felici di annunciarne la disponibilità per i clienti Prime.

La nostra strategia ai Disney Television Studios è quella di stringere accordi con i migliori talenti creativi e non ci sono alleati migliori di Kerry Washington, Reese Witherspoon e Liz Tigelaar, ha dichiarato Craig Hunegs, President, Disney Television Studios.

Insieme ai team di Hello Sunshine e Simpson Street, hanno dato vita allo spettacolare romanzo di Celeste Ng che ha già ammaliato milioni di americani. Non vediamo l’ora che tutti i clienti Amazon Prime Video vivano l’esperienza straordinaria di vedere Little Fires Everywhere.

Tutti gli episodi di Little Fires Everywhere saranno disponibili in esclusiva su Prime Video – al quale è possibile abbonarsi in pochi clic – dal 22 maggio in versione originale e sottotitolata. La versione doppiata sarà disponibile solo in un secondo momento. Ecco il trailer della serie: