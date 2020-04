Testo e traduzione di Bigger Love di John Legend, una celebrazione r’n’b della resilienza

Dopo l’anteprima presentata in occasione del One World: Together At Home e del Saving Our Selves: A BET COVID-19 Relief Effort, Bigger Love di John Legend è ora un singolo. Il brano è stato scritto dallo stesso Legend in collaborazione con Ryan Tedder, Zach Skelton e Cautious Clay ed è anche il titolo del nuovo disco dell’artista di Springfield che uscirà in estate come ottava prova in studio a due anni di distanza da A Legendary Christmas (2018).

Un messaggio d’amore e resilienza

Bigger Love di John Legend arriva come terza anticipazione del nuovo album dopo Actions e Conversations In The Dark e si presenta come un pezzo r’n’b che pone al centro il tema della speranza. Un testo profetico, se vogliamo, perché Legend ha spiegato che il brano esce oggi ma è stato scritto circa un anno fa:

“Questa canzone è una celebrazione dell’amore, della resilienza e della speranza. L’ho scritta l’anno scorso, prima che qualcuno di noi potesse immaginare cosa sarebbe diventato il 2020. Il messaggio del brano e che l’amore può aiutarci a superare questi tempi bui e la musica può trasmetterci gioia e ispirazione. Spero che porti un po’ di luce nelle giornate delle persone”.

Bigger Love di John Legend

Percussioni elettroniche e basso moog si aprono principalmente nel ritornello, quando i toni più cupi della strofa si aprono per lanciare il messaggio sul quale John Legend intende fare maggiore focus: “Perché abbiamo un amore più grande, non ci arrenderemo mai”, e mai la parola “love” si è rivelata così indispensabile in un periodo storico di grandi paure, forte angoscia e tantissime incertezze sul futuro.

Non mancano le contaminazioni reggaeton, un apporto che condisce il brano con ingredienti freschi che trovano forza nello special in cui la ritmica e le percussioni si interrompono, lasciando spazio a parole cariche di autoconvinzione: “Niente può fermarlo, nessuno può superarci“.

Positività e speranza, del resto, si rendono protagonisti a partire dall’incipit: John Legend canta della sua volontà di non pensare ad altro, di voler solo guardare la sua lei ballare come se fosse l’inizio di qualcosa che vede per la prima volta, proprio per mettere da parte ogni negatività.

L’artista di Springfield, inoltre, ha reso un tributo a Prince con la cover di Nothing Compares 2 You durante la puntata dei Grammy Awards 2020 registrata a gennaio e andata in onda il 21 aprile in occasione dell’anniversario della morte del cantautore di Purple Rain. Insieme a lui altri artisti hanno reso omaggio alla rockstar scomparsa nel 2016 in un evento chiamato Let’s Go Crazy: The Grammy Salute To Prince al quale hanno partecipato i Foo Fighters, Beck, Susanna Hoffs delle Bangles e Chris Martin dei Coldplay.

Il nuovo album di John Legend

John Legend rilascerà il nuovo disco entro il 2020, in un contesto in cui egli stesso sostiene vi sia la necessità di nuova musica, ma attenderà la fine della pandemia da Coronavirus. Il disco uscirà probabilmente in estate e avrà lo stesso titolo del nuovo singolo in rotazione radiofonica da oggi, 24 aprile.

Bigger Love di John Legend – Testo

“I don’t wanna think about nothing

Just watching you dancing

Feel like the beginning of something In the end, in the end

All I wanna do is just fall in

I don’t wanna think about nothing Everybody got so much to say

Every time we pushing away

Everyday, a new reason to stay ‘Cause we got a big love

Won’t ever give it up

We got a one-way ticket love

We ain’t going no place but up

Nothing can stop this, no one can top us

We got a bigger love I don’t wanna think about nothing

The world feels like it’s crumbling

Everyday, another new something But in the end, in the end

Can’t nobody do us in

I just wanna think about loving ‘Cause we got a bigger love

Won’t ever give it up

We got a one-way ticket love

We ain’t going no place but up

Nothing can stop this, no one can top us

We got a bigger love We got a bigger love

Won’t ever give it up, no

We got a one-way ticket love

We ain’t going no place but up

Nothing can stop this, no one can top us Oh, we got a bigger love

Won’t ever give it up

We got a one-way ticket love

We ain’t going no place but up

Nothing can stop this, no one can top us ‘Cause we got a bigger love

Oh, won’t ever give it up, no

We got a one-way ticket love

We ain’t going no place but up

Nothing can stop this, no one can top us

We got a bigger love”.

Bigger Love di John Legend – Traduzione