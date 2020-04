È uscito sul canale YouTube di buddybank Nessuno Da Solo, show culturale condotto da Carlo Pastore. Tra gli ospiti Vinicio Marchioni, Venerus e DJ Gruff

Dopo aver vinto la scommessa con Niente Di Strano, esce un nuovo format video di buddybank, Nessuno Da Solo, a questo giro interamente registrato da casa ed è uno spazio in cui si propongono riflessioni, musica, concetti e dialoghi su questo periodo storico che ci vede tutti uniti nella lotta e nella resistenza al Coronavirus.

Gli ospiti dialogheranno dai loro spazi privati, un momento esclusivo in cui attori, musicisti, scrittori e artisti aprono le porte delle loro case diventando registi dei propri video messaggi.

Nessuno Da Solo, condotto da Carlo Pastore e prodotto da Except andrà in onda sul canale YouTube di buddybank in puntate da 30 minuti. Gli appuntamenti andranno in onda ogni settimana.

La prima puntata, già disponibile sul canale, si intitola I Migliori Pensieri. Gli ospiti di questa prima puntata saranno Venerus, Vinicio Marchioni, Milena Mancini e DJ Gruff.

La regia e la direzione artistica del format Nessuno Da Solo è affidata a Pepsy Romanoff, con Carlo Pastore nel ruolo di autore e conduttore.

Chi è Carlo Pastore

Nato a Borgomanero il 18 giugno 1985, Carlo Pastore si è fatto le ossa tra i magazine musicali e la televisione. Nel 2000 inizia a collaborare con Rockit.it per poi diventarne caporedattore dal 2004 al 2007.

Nel 2007 entra nel team di MTV come VJ e conduce i programmi MTV Your Noise, Hitlist Italia, Total Request Live e TRL Awards. Nel 2009 entra in casa RAI e conduce la terza e quarta edizione del talent show X Factor su Rai2.

Dal 2016 è direttore artistico del MI AMI Festival e conduce Credits sui canali di Discovery Italia. Dal 2019, infine, è curatore e conduttore del format Niente Di Strano in onda online dagli uffici di buddybank.

Gli ospiti della prima puntata

I Migliori Pensieri, questo il titolo del primo appuntamento, ospita 4 personaggi.

Venerus, cantautore pop soul nato a Milano nel 2019 ha pubblicato il suo nuovo EP Love Anthem.

Vinicio Marchioni è conosciuto specialmente per aver interpretato Il Freddo nella serie televisiva Romanzo Criminale.

L’attrice Milena Mancini ha recitato nel film Bangla di Phaim Bhuiyan ed è conosciuta anche per aver preso parte al film Scusa Ma Ti Voglio Sposare di Federico Moccia.

Il DJ e rapper di origine sarda DJ Gruff ha fatto parte della crew dei Sangue Misto di Neffa ma anche dei Casino Royale. Oggi collabora con tanti artisti.

Dove seguire Nessuno Da Solo

Nessuno Da Solo andrà in onda su YouTube sul canale ufficiale di buddybank con cadenza settimanale.