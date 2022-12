In Resta Qui di Venerus la parola “ballare” assume il suo significato più etereo: Battiato usava la parola “danzare”, e una danza è proprio quella che immaginiamo mentre ascoltiamo le parole del cantautore con il cuore nell’r’n’b e la pelle sul pop.

La forza di Venerus ha tante sfumature: Andrea – questo il nome di battesimo – è un acuto ricercatore nonché attento sperimentatore. La sua voce può impreziosire qualsiasi nota incontri, e non è un caso se parliamo di un artista sempre più ispirato e completo. Con Resta Qui Venerus canta l’amore nella sua accezione più intima: quella di una coppia che sa riconoscersi anche in mezzo alla folla, quella che “regalami la tua aria come fossi stato senza”, che si guarda negli occhi per parlarsi col cuore.

Parole piene di emozione e trascendenza, che si poggiano su una base all’apparenza ballabile ma che si definisce meglio in una danza, appunto.

Resta Qui di Venerus è disponibile da venerdì 16 dicembre su tutte le piattaforme streaming e in rotazione radiofonica. Il brano è stato prodotto insieme a Filippo Cimatti e conferma la natura di Andrea Venerus di artista poliedrico, capace di cambiare contenitore ma mai sostanza. Del resto, parliamo di colui che ha saputo portare sul palco spettacoli come Estasi Degli Angeli e Piano Soltanto, con soluzioni sempre inedite.

Lui stesso descrive il suo brano come “il risultato della convivenza di molte cose che amo. È allo stesso tempo erotico e gioioso”. Per questo: “Molte persone potrebbero sorridere e ballare. In pratica stare bene. Fondamentale”. Magica Musica (2021) è il primo e unico album di Venerus, che nel 2022 ha partecipato all’album Eclissi di Gemitaiz nella traccia Ogni Volta.

Di seguito il testo di Resta Qui di Venerus.

Continua a leggere su optimagazine.com

Testo