Giochi gratis per errore su PS Store, indizi sui prossimi giochi PS Plus?

Quando si parla di giochi gratis, irrimediabilmente subito si drizzano le antenne dei videogiocatori. Lo sanno bene diversi sviluppatori, come Epic Games e Activision, che proprio della natura gratuita hanno fatto il loro punto di forza. Basti pensare infatti a Fortnite e Call of Duty Warzone per capire di cosa stiamo parlando. Due produzioni capaci di accogliere tra i ranghi delle rispettive community decine di milioni di utenti. E le stime sono ovviamente destinate a salire.

Accade però, di tanto in tanto, che a divenire giochi gratis siano produzioni che invece un cartellino del prezzo prefissato ce l’hanno eccome. In questo caso il pensiero vola ai giochi inseriti nella Instant Game Collection di PS Plus. Regali che mensilmente Sony elargisce ai propri abbonati, che hanno in questo modo la possibilità di provare piccole perle senza spendere ulteriori soldi.

Indizi sui prossimi giochi gratis di PS Plus?

Nelle ultime ore, in rete, è stato però riportato da diversi giocatori un evento alquanto singolare. Scrollando tra le pagine del PS Store, alcuni utenti hanno infatti avuto modo di scaricare in formato totalmente gratuito Pac-Man Championship Edition 2. Non stiamo parlando chiaramente di un tripla A, ma è pur sempre una produzione in grado di intrattenere per un buon numero di ore.

Una situazione che non si è protratta nel tempo, con il tagliandino del prezzo che è tornato a fare capolino in breve tempo. Ma che può essere definito come campanello d’allarme in vista dell’annuncio dei giochi gratis di PS Plus. Non è da escludere infatti che, in una sorta di pianificazione in vista delle prossime settimane, agli addetti sia sfuggito un click di troppo. E che quindi, invece di essere messo “in programmazione” come gioco da diffondere con l’abbonamento a PS Plus, lo sconto del cento per cento sia andato in vigore da subito.

Siamo ormai alla deadline per quanto concerne l’annuncio ufficiale da parte di Sony dei prossimi giochi della Instant Game Collection. Che Pac-Man Championship Edition 2 sia dunque uno di questi?

