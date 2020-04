Alessandro Borghese e 4 Ristoranti ripartono dai The Jackal e i ristoranti di Venezia: anticipazioni 23 aprile

Quale modo migliore di passare il giovedì sera se non in compagnia di Alessandro Borghese e 4 Ristoranti. Tutti coloro che si sentono ancora orfani di Masterchef Italia da oggi, 23 aprile, avranno il loro bel da fare seguendo la sfida tra ristoratori al cospetto del noto chef e, ormai, volto televisivo molto amato dalle donne e dagli uomini. Da semplici ristoratori ad agguerriti concorrenti il passo è breve quando nei paraggi c’è Alessandro Borghese e questa sera toccherà alla suggestiva Venezia fare da sfondo alla prima sfiga di questa nuova edizione composta da dieci episodi divisi tra Roma, Milano, Val Badia, Arezzo, Cilento, Lunigiana, il Conero e la Valle d’Aosta.

L’appuntamento canonico è fissato per oggi, 23 aprile, a partire dalle 21.15 su Sky e Now Tv ma prima, alle ore 20.45, i patiti potranno vedere o rivedere Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Speciale The Jackal, l’esilarante sfida a colpi di cacio e pepe tra lo chef e il collettivo di videomaker andata in onda già la scorsa settimana, il 16 aprile, e in replica questa sera. A seguire troveremo Alessandro Borghese senza il suo amato van per districarsi meglio nei canali della bella Venezia che ospiterà la sfida tra quattro ristoranti pronti ad accaparrarsi il titolo di migliore rappresentante della cucina in laguna.

A contendersi il titolo ci sono: Simone con la Trattoria Povoledo, Nicola con Zanze XVI, Orietta con Ogio Ristorante e Caffè Contemporaneo e, infine, Gipi con Riviera Ristorante per Onnivori. In questa prima puntata il piatto oggetto di bonus è il fegato alla veneziana.

Il meccanismo della sfida rimane invariato con i quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza pronti a sfidarsi e votarsi usando il loro taccuino e un punteggio da 0 a 10 da assegnare a location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita. Ad aprire le danze saranno proprio i commenti sulla location mentre chef Borghese darà vita ad una vera e propria ispezione in cucina a caccia di indizi sui piatti forte ma anche per constatare la provenienza delle materie prime e la pulizia in cucina.

Alla fine saranno proprio i voti di Alessandro Borghese confermare o smentire quelli dei ristoratori in gara e, inoltre, ci saranno i suoi cinque punti in più da assegnare per il piatto bonus. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico di 5 mila euro da investire nella propria attività.

Tutti vogliono essere @BorgheseAle, anche @CiroPriello!

Cosa è successo quando ha incontrato il suo idolo? 🤩

Scopritelo a #Ale4Ristoranti speciale @_the_jackal il 16 aprile alle 20.40 pic.twitter.com/pCSFv56IA1 — Sky Uno (@SkyUno) April 10, 2020

I RISTORANTI DELLA PRIMA PUNTATA

TRATTORIA POVOLEDO (Cannaregio – terrazza su Canal Grande): Simone (67 anni) è il titolare, gestisce la sala e fa il jolly (anche il pizzaiolo) in una location ampia la cui entrata è sul Rio Tera Lista di Spagna da cui passano ogni giorno in media 200 persone.Il ristorante ha una buona posizione, si sviluppa su due grandi sale e una terrazza che si affaccia sul Canal Grande.

ZANZE XVI (Santa Croce – Rio de la Cazziola e de ca’ Rizzi): Nicola (30 anni, scelto da Forbes tra i 5 professionisti più influenti in Italia) è il titolare del ristorantino innovativo nato due anni fa sulle ceneri della storica Trattoria dalla Zanze in Santa Croce a Venezia e si presenta come un piccolo ristorantino curato e contemporaneo.

OGIO Ristorante e Caffè Contemporaneo (Fondamenta Cannaregio): Orietta (48 anni), la titolare del ristorante, è una veneta doc, mentre il suo locale è un po’ piccolo e con cucina a vista e si trova a Cannaregio, il secondo canale più importante di Venezia, all’ingresso del ghetto ebraico.

RIVIERA RISTORANTE PER ONNIVORI (Fondamenta zattere al ponte Longo – Canale della Giudecca): Gipi (68 anni) è il titolare del Ristorante che ha dei tavoli all’esterno e due sale interne: quella più storica ospita il bar, l’altra, in fondo al locale, è più contemporanea Il locale si trova a Fondamente Zattere al Ponte Longo, Sestriere Torsoduro, e si affaccia sul Canale della Giudecca.

La puntata di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti” si è avvalsa della collaborazione del Casinò di Venezia, nelle cui sale è stato registrato il tavolo del confronto tra i ristoratori mentre la registrazione è avvenuta pochi giorni prima dell’alluvione dello scorso 12 novembre. Questo evento aveva spinto Alessandro Borghese a organizzare, con il Sindaco della città e Confindustria, una cena per raccogliere fondi per sostenere il comune e i ristoratori locali.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti è una produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia. Scritto da Alessandro Borghese, Francesca Capua, Monia Palazzo. La regia è di Gianni Monfredini.