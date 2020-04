Il film su Pavarotti su Rai1, il 24 aprile una serata dedicata al tenore di Modena

Il film su Pavarotti su Rai1 il 24 aprile. La Rai celebra il tenore modenese con una serata-evento in programma per venerdì 24 aprile, dalle ore 21.25 su Rai1.

Verrà trasmesso il film-documentario sulla vita e sulla carriera di Pavarotti, al cinema per tre giorni ad ottobre 2019. Realizzato da Ron Howard, il documentario su Pavarotti ha debuttato sul grande schermo il 28 ottobre per rimanere nei cinema italiani fino al giorno 30.

A più di 12 anni dalla scomparsa di Luciano Pavarotti, la sua musica torna ad essere grande protagonista della prima serata di Rai1 in un periodo particolarmente difficile per la nostra penisola. In piena emergenza sanitaria da Coronavirus, la TV di Stato propone in replica una serie di contenuti da concerti ed eventi musicali. Il documentario su Pavarotti fa parte dei contenuti che Rai1 propone al suo pubblico per trascorrere qualche serata in musica.

La voce ineguagliabile di Luciano Pavarotti, la sua interpretazione magistrale, le sue parole, la sua vita artistica e privata, il palco.

Le opere del tenore di Modena torneranno protagoniste sul primo canale Rai per raccontare la storia di un uomo d’arte, con una grande forza d’animo e con una enorme determinazione.

Inestimabile talento, umiltà e lavoro sono le parole chiave del suo successo nel panorama musicale internazionale, nel mondo dell’Opera.

Amato universalmente, non solo dal pubblico italiano, Pavarotti è una delle voci nostrane più esportate all’estero.

Filmati inediti riguardanti la sua attività artistica, ma anche scatti privati estratti dall’album di famiglia presenteranno Luciano Pavarotti a 360 gradi ponendo l’accento sull’uomo, ma anche sull’artista conosciuto dal mondo intero.

Tra i momenti salienti, la importante collaborazione con Placido Domingo e José Carreras a Roma nel giorno della Coppa del Mondo del 1990 dinanzi a un miliardo e mezzo di persone. La loro performance in Nessun Dorma è parte integrante del documentario sulla vita di Luciano Pavarotti.