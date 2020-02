Rocksteady pronta a sbancare, il team punta a votazioni altissime col prossimo gioco

Le ambizioni di Rocksteady per la prossima generazione videoludica sembrerebbero essere fin da ora particolarmente ambiziose. Non è chiaro quale sia il progetto su cui lo studio di sviluppo sia impegnato. Quello che però è certo è che nulla sarà lasciato al caso.

Le indicazioni in questo frangente sono però confusionarie, con la strada che si biforca tra due grandi supereroi del panorama DC, il Cavaliere Oscuro e l’Uomo d’Acciaio. Che sia però un titolo legato alle vicissitudini di Batman e della Corte dei Gufi (Batman Arkham Legacy? Ndr), o del chiacchierato gioco dedicato a Superman, i fan sono avvisati. Su PS5 e Xbox Series X si farà sul serio.

Batman o Superman? Rocksteady punta in alto, chiunque sia il protagonista

La conferma di ambizioni tanto importanti da parte di Rocksteady arriva dagli annunci di lavoro che recentemente ha pubblicato la compagnia. Come al solito, tutti i nuovi progetti spingono a ricercare figure professionali che meglio si adattino alle esigenze specifiche della produzione. Nella fattispecie, lo studio vorrebbe arruolare tra le proprie fila un Lead Technical Animator in grado di permettere al prossimo gioco di ambire a una valutazione superiore a 90 sul noto aggregatore Metacritic.

Un obbiettivo di certo non da poco, vista la grande eterogeneità di portali che concorrono a generare il punteggio medio finale. Mettere tutti d’accordo non sarà di certo impresa da poco, e sono ben pochi i titoli che sono riusciti nell’intento.

Chiaramente i ragazzi di Rocksteady sanno il fatto loro, e la dimostrazione l’hanno ampiamente data con le ultime iterazioni della serie di Batman. A rendere poi ancor più vicino il raggiungimento di un traguardo del genere ci pensano le licenze messe in campo. Batman e Superman non sono di certo piccoli calibri, e potrebbero aiutare non poco Rocksteady nel suo tortuoso cammino verso la gloria.

Staremo a vedere quale sarà il supereroe pronto ad affidare la propria immagine alle sapienti mani del team di sviluppo. Restate sintonizzati su queste pagine per gli ultimi aggiornamenti.

Fonte