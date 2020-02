Barone Rosso 10 febbraio: i Nomadi, Pia Tuccitto, Federica Bovolenta, Antonio Maggio e il Duo Bucolico

Dopo i temporalì e le bufere che, partendo dalla costa ligure con epicentro tra Arma Di Taggia e Bordighera, hanno interessato per l’intera settimana tutta l’Italia, finalmente il cielo è sereno e stasera può tornare a decollare l’aereo del Barone Rosso. Ospiti saranno: i Nomadi, Pia Tuccitto, Federica Bovolenta, Antonio Maggio e il Duo Bucolico.

La dimensione del Barone Rosso è intima, vera, umanamente piena di calore. Artisti noti svelano aspetti inaspettati e diversi. Artisti sconosciuti diventano belle scoperte per chi si sta risvegliando da un sistema che sta cancellando nelle persone la curiosità di interessarsi a ciò che non si conosce.

NOMADI

Sabato 16 e Domenica 17 tornerà il Nomadi Incontro a Novellara. Il Barone Rosso sarà una scusa per raccontare aspetti, magari ancora poco noti, e ascoltare canzoni di una incredibile storia che rende questo gruppo il più longevo nell’intera storia della musica mondiale, secondo solo ai Rolling Stones.





PIA TUCCITTO

Mi chiama quando ha un nuovo brano da proporre. Cantautrice unica per follia e determinazione. Non so quale nuovo album abbia fatto. Sono solo felice che finalmente abbia realizzato il video di “E…”, la canzone che ha interamente scritto per Vasco Rossi.







FEDERICA BOVOLENTA

Moglie di Vigor, nazionale di pallavolo che è improvvisamente volato nell’altra dimensione proprio su un campo, durante una partita, mentre stava per fare la battuta. Ci fosse stato un defibrillatore, Vigor sarebbe ancora vivo. Federica, con la sua associazione, si impegna a sensibilizzare l’installazione di defibrillatori non solo nei luoghi dove si fa sport, ma anche in luoghi di lavoro o pubblici. E stasera ne installeremo uno al Barone Rosso.

ANTONIO MAGGIO

Cantautore bravissimo, ha vinto X Factor con gli Aram Quartet e da solo Sanremo Giovani. A sorpresa è salito sul palco dell’Ariston a Sanremo come super ospite insieme a Gessica Notaro, la modella sfregiata con l’acido dal suo fidanzato, e insieme hanno cantato “La Faccia e il Cuore”







DUO BUCOLICO

Non li conoscevo, Li ha proposti il batterista Tommy Graziani, figlio del grande Ivan, che suona con loro. Tommy nella scorsa edizione del Barone Rosso, assieme al bassista Marco Dirani, erano un po’ una sorta di resident band in quanto sono venuti varie volte ad accompagnare artisti come Carlo Marrale o Tricarico. Grazie a Tommy, stasera scopriremo insieme il Duo Bucolico, che il titolo del loro primo albume descrive perfettamente: “Opere di Cantautorato Illogico”.





