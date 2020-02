Quasi al bacio Elettra Lamborghini e M¥SS KETA in Non Succederà Più di Claudia Mori a Sanremo (video)

Dopo aver portato un accenno di twerking sul palco della seconda serata del Festival, in quella delle cover ha scelto di esibirsi con un brano di Claudia Mori: Elettra Lamborghini e M¥SS KETA in Non Succederà Più hanno risvegliato la platea ormai dormiente dell’Ariston a ridosso delle 2 di notte, in una serata infinita segnata da 24 interpretazioni di brani legati alla storia del Festival.

In assoluto la coppia meno “festivaliera” di quest’edizione, entrambe lontane anni luce dalla liturgia dell’Ariston ma anche molto diverse tra loro, Elettra Lamborghini e M¥SS KETA in Non Succederà Più hanno portato sul palco della serata delle cover qualche nota di colore e di contrasto con i protocolli sanremesi. Anche qualche stecca, a dire il vero, ma l’atmosfera goliardica della loro esibizione ha reso il tutto quasi un momento-karaoke. La reginetta italiana del twerking e la rapper mascherata, che quest’anno co-conduce L’Altro Festival con Nicola Savino, hanno cantato alternandosi nei panni della Mori e di Celentano. La Lamborghini l’ha cantata con un filo di voce, come aveva fatto la sera prima con il brano in gara Musica (E Il Resto Scompare), Keta ha preso le parti del Molleggiato: le due si sono quasi baciate, per rendere omaggio a un brano che è anche molto apprezzato dalla comunità LGBTQ e ha risuonato spesso nelle loro parate.

Canzone presentata fuori concorso al Festival del 1982, composta dalla Mori con Bigazzi, ha avuto un successo commerciale clamoroso diventando una hit degli anni Ottanta capace di attraversare le generazioni e vivere nuove ondate di popolarità, anche grazie ai vari remix che ne hanno fatto un brano da ballare nelle discoteche. Claudia Mori l’ha incisa in featuring con Adriano Celentano: un testo che mette nero su bianco gli screzi tra moglie e marito per via delle mancanze dovute al successo e alla vita da rockstar.

La scelta del brano

La scelta del brano è stata oggetto di perplessità da parte della stampa per via del fatto che non è mai stato in gara a Sanremo, ma Amadeus ha dichiarato che il regolamento, volutamente non rigido su questo argomento, ha consentito una certa libertà di scelta agli artisti, i quali hanno potuto selezionare brani legati in qualche modo alla storia del Festival nonostante non siano stati in concorso.

