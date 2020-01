Nel testo di Carioca di Raphael Gualazzi a Sanremo 2020 l’imprevedibilità dell’amore

Il testo di Carioca di Raphael Gualazzi racconta l’imprevidibilità dell’amore. Il brano è in gara al Festival di Sanremo 2020 nella categoria Campioni.

Il cantautore di Urbino sale sul palco dell’Ariston per la quarta volta dopo l’esordio nel 2011 con Follia D’Amore che lo ha decretato vincitore della categoria Giovani. Raphael Gualazzi ha partecipato, inoltre, all’edizione del 2013 con Senza Ritegno e Sai (Ci Basta Un Sogno) per poi tornare nel 2015 insieme ai The Bloody Beetroots con il brano Liberi O No, classificandosi secondo.

Il significato del testo di Carioca di Raphael Gualazzi a Sanremo 2020

Cresciuto a pane, jazz e swing, nel testo di Carioca Raphael Gualazzi racconta l’imprevedibilità di un incontro che polverizza ogni sofferenza, che fa ritrovare la fiducia persa e offre una nuova speranza all’esistenza. Un nuovo amore dopo un forte dolore è sempre possibile, e per questo è necessario lasciarsi trasportare.

Come suggerisce il titolo dal sapore esotico, l’arrangiamento di Carioca include influenze della musica cubana, una possibilità che il cantautore si concede in quanto amante della sperimentazione e della contaminazione tra i vari generi musicali.

Le dichiarazioni di Raphael Gualazzi su Carioca

Entusiasta per la sua nuova partecipazione a Sanremo, Raphael Gualazzi spiega il suo brano inedito:

La canzone Carioca è una canzone che raccoglie in sé molti elementi esotici e un’atmosfera visionaria. Quando parlo di elementi esotici non voglio dire solo brasiliani, ma anche, ad esempio, cubani. Per me la musica è sperimentazione e sono felice di visitare anche nuove sonorità.

Gli autori di Carioca di Raphael Gualazzi a Sanremo 2020

Il testo di Carioca è stato scritto da Raphael Gualazzi in collaborazione con Davide Petrella, mentre la musica è stata composta dallo stesso Gualazzi insieme a Davide Pavanello.

Potremo scoprire il testo di Carioca e ascoltare il brano a partire dal 4 febbraio fino all’8, nelle cinque giornate del Festival di Sanremo in diretta dal Teatro dell’Ariston su Rai 1 con la conduzione di Amadeus.