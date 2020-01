Presentazione God of War 2 e PS5 in combo? Santa Monica potrebbe sorprendere

Fare riferimento a God of War 2, allo stato attuale, potrebbe risultare quanto meno azzardato. Il primo capitolo del nuovo corso del franchise marchiato Santa Monica è infatti approdato sugli scaffali da poco meno di due anni. Un lasso di tempo consono al rilascio magari di un potenziale sequel. Ma una produzione mastodontica come quella in questione non può di certo assestarsi su tempi standard.

Certo è che la fame di novità da parte dei fan è tanta, e questo il team di sviluppo lo sa bene. Ecco perchè le indiscrezioni delle ultime ore spingono a sperare, e tanto, per un reveal anticipato rispetto a potenziali (impietose) tabelle di marcia.

God of War 2 accompagnerà PS5 al reveal?

Le voci di corridoio spingono infatti per la presenza di God of War 2 al potenziale evento di presentazione ufficiale di PS5. Un rumor che ovviamente non può lasciare il tempo che trova, complice la potenza mediatica devastante di un franchise capace di muove masse di milioni di fan verso le casse.

Chiaramente è ancora presto per gridare alla vittoria, visto il succitato reveal della console che è ancora in alto mare. Anche in questo caso si naviga infatti a vista (sempre per restare a tema, con le metafore marinaresche, ndr) visti i numerosi sussurri – non confermati da Sony – che vorrebbero un evento pronto a prender vita nei primi giorni del mese di febbraio. Potrebbe essere questo il frangente in cui si potrà finalmente fare la conoscenza con il nuovo hardware che traghetterà il producer nipponico nella next gen.

Una voce che va in direzione contraria a quanto appena detto è quella che vorrebbe Santa Monica al lavoro anche su una IP inedita. L’esordio mediatico di quest’ultima potrebbe quindi scalzare God of War 2 dalle gerarchie. Un’eventualità non da escludere, vista l’imprevedibilità del mercato attuale.

Tanta la potenziale carne da mettere sul fuoco nel corso dei prossimi mesi, con Sony che saprà di certo dosarla al meglio in modo da ottimizzare il risultato finale. Lo stuzzicare adeguatamente l’appetito videoludico della fanbase.

