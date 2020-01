Twitter non funziona? Come aggirare crash all’avvio dell’app

Twitter non funziona oggi 22 gennaio: ecco quello che alcuni utenti del social cinguettante stanno lamentando da qualche ora a questa parte. Come segnalato nel nostro articolo di stamane, la piattaforma sembra presentare qualche problema per quel che riguarda l’ultima versione dell’app per Android (release 8.28.0-release.00), che causa un crash istantaneo all’apertura. Se non si intende tornare alla versione precedente dell’app, l’unica cosa da fare per provare a risolvere il disguido è eliminare la cache dell’applicazione, rimedio che per qualcuno pare aver funzionato.

Volete tentare anche voi? Accedete al menu ‘Archiviazione‘ dell’app in questione, e poi cliccare su ‘cancella dati‘ e ‘svuota cache‘. Se cancellando la cache dell’applicazione comunque vi accorgete che Twitter non funziona, non vi resta che attendere l’intervento degli sviluppatori (non abbiamo idea di quanto tempo ci vorrà per sistemare le cose), oppure tornare indietro alla versione 8.24.1 dell’app per Android, che potrete scaricare da questa pagina. Ci sono utenti che decidono deliberatamente di disattivare gli aggiornamenti automatici delle applicazioni installate sul proprio dispositivo, per poi procedere agli upgrade manuali di volta in volta.

Personalmente non riteniamo sia il caso di arrivare a conclusioni così drastiche, anche perché gli aggiornamenti delle applicazioni di solito migliorano il servizio. Di tanto in tanto può succedere di incappare in problemi del tipo sopra descritto, ma si tratta di risvolti rari, e che gli sviluppatori sono soliti risolvere nel giro di poche ore (sarebbe assurdo pensare di disabitare quella che in fondo è una funzionalità utile per prevenire disturbi che si verificano molto di rado). Se anche a voi Twitter non funziona, adesso sapete come provare a risolvere da soli, in attesa che il team di sviluppo ci metta una pezza definitiva. Fateci sapere se siete riusciti a risolvere.