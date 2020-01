Ad alcuni utenti non funziona Twitter oggi 22 gennaio: tra aggiornamenti e pericolo down

Secondo alcune segnalazioni raccolte proprio in questi minuti, ad alcuni utenti non funziona Twitter oggi 22 gennaio. Come avvenuto qualche mese fa, secondo le notizie che vi abbiamo riportato a suo tempo, ci sono iscritti al social network secondo cui sarebbe in corso un vero e proprio down, ma approfondendo la questione tenderei ad invitare tutti voi a concentrarsi su altri aspetti di questa vicenda. Proviamo dunque ad esaminare con maggiore attenzione quanto abbiamo raccolto.

Perché Twitter non funziona oggi? Down o aggiornamento con bug?

In effetti, pare ci siano i presupposti per non limitarsi a parlare dei problemi Twitter di oggi come parte di un classico down. Solo parte dell’utenza, infatti, sta facendo fatica ad accedere al servizio, soprattutto per quanto concerne la versione mobile dell’app. Anche su Servizio Allerta, in effetti, abbiamo assistito ad una leggera impennata delle segnalazioni da parte di coloro che stanno facendo i conti con anomalie stamane, ma i numeri al momento della pubblicazione del nostro articolo non sono tali da imbastire il discorso menzionato in precedenza.

Grossa confusione, pertanto, sui problemi Twitter di cui si parla da un’oretta a questa parte. A mio modo di vedere, l’app non funziona a causa del recentissimo aggiornamento messo a disposizione del pubblico. O almeno potrebbe non funzionare per questa ragione. Basta recarsi sul Play Store, infatti, per notare che oggi 22 gennaio sia stata rilasciata una nuova versione dell’app. Il changelog menziona la nuova modalità scura, ma a questo punto non escludo qualche conflitto di natura tecnica.

A detta di alcuni utenti, non a caso, il down di manifesta come crash di Twitter al momento dell’apertura dell’app. Solo ipotesi al momento, è giusto evidenziarlo, ma allo stesso tempo fattori che potrebbero essere non casuali alla base dei problemi riportati da alcuni iscritti. Anche voi state riscontrando problemi?

Aggiornamento delle 10:13. Twitter conferma ufficialmente i problemi associati all’ultima versione per Android, con un post sui suoi canali social.